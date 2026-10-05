واجهت الاستعدادات السعودية الطموحة لاستضافة كأس العالم 2034 عقبة كبيرة، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بتجميد الخطط الخاصة بإنشاء أحد الملاعب الرئيسية. وكان من المقرر أن يكون هذا الملعب المقترح، والذي يقع في قلب مشروع "نيوم" المستقبلي للمملكة، بمثابة جوهرة التاج للنسخة الأولى من البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها دولة واحدة.
ضربة لخطط مونديال 2034.. السعودية تُعلق بناء "ملعب نيوم" الأسطوري
المملكة توقف العمل في الملعب المستقبلي
علّقت السعودية أعمال البناء في الملعب المستقبلي بمدينة نيوم الضخمة، والذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، بعد أن كان مخصصًا ليكون أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم 2034. ووفقًا لمنصة معلومات البناء "ميد بروجكتس" (MEED Projects) كما نقلت وكالة "رويترز"، فقد تم تصنيف المنشأة التي تتسع لـ 46 ألف متفرج حاليًا على أنها "قيد الانتظار" دون تحديد موعد نهائي لاستئناف العمل. وتثير هذه الخطوة تساؤلات جديدة حول مدى القدرة على تسليم الملاعب الـ 15 التي تم اقتراحها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عندما تم تأكيد فوز المملكة بحق الاستضافة الحصرية للبطولة الموسعة.
- AFP
تحول استراتيجي وسط الأولويات الوطنية
ويعكس تأجيل العمل في الملعب، الذي صُمم ليرتفع 350 مترًا فوق مستوى سطح الأرض داخل مشروع "ذا لاين"، إعادة توازن في الإنفاق الحكومي ضمن إطار الخطة الرئيسية لـ "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي تطرقه إلى هذا التحول في التركيز بشأن المشاريع العملاقة، صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في أبريل الماضي، أن مشروع "ذا لاين" لم يعد أولوية قصوى قبل عام 2030.
الهيئة الدولية تشيد بمخطط البطولة
وعلى الرغم من الانتكاسات في "نيوم"، والتي تلت تعليق مشروع ناطحة سحاب "المكعب" في الرياض، تصر السلطات السعودية على أن الاستعدادات للبطولة لا تزال تسير على الطريق الصحيح. وأكدت اللجنة العليا المنظمة لاستضافة كأس العالم 2034 في السعودية أن "التنفيذ الفعلي" للبنية التحتية للبطولة قيد الإنجاز بالفعل، مع استعراض التقدم المحرز في الملاعب البديلة، في وقت سبق فيه لـ "فيفا" أن أشاد بملف المملكة ووصفه بأنه "مذهل بكل المقاييس".
- Ali Issa
تحديات اقتصادية تختبر الجدول الزمني الطموح
تواجه السعودية ضغوطًا اقتصادية متزايدة بعد أن توقعت وزارة المالية عجزًا في الميزانية، إلى جانب انخفاض بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وسط تراجع عائدات النفط. وزادت التوترات الإقليمية التي أثرت على صادرات الطاقة والتهديدات الأمنية من تفاقم الوضع، وتحديداً من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين استهدفوا مؤخرًا منطقة قريبة من منشأة أرامكو في الرياض. وبالنسبة للأمير محمد بن سلمان، يظل تنظيم كأس العالم 2034 ركيزة أساسية في بناء الملف الاقتصادي للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية.
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