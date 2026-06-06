Goal.com
مباشرالتذاكر
Lennart Karl Germany 2026Getty

ضربة قوية لألمانيا .. استبعاد نجم بايرن ميونخ لينارت كارل من كأس العالم

ألمانيا
لينارت كارل
كأس العالم

اللاعب شارك في الودية الأخيرة ضد فنلندا أساسيًا

أطلق يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، إنذارًا: فقد تم إدخال لينارت كارل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية عقب إصابة ستمنعه من المشاركة في كأس العالم.

أصيب كارل، البالغ من العمر 18 عامًا، يوم الجمعة 5 يونيو أثناء تدريبه مع زملائه في المنتخب الوطني في إلينوي، قبل المباراة الودية الأخيرة قبل البطولة ضد الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها يوم السبت: وقد يتعين استبداله في تشكيلة المنتخب الوطني قبل أقل من أسبوعين من المباراة الافتتاحية.

ستواجه ألمانيا، المصنفة في المجموعة E، كوراساو يوم 14 يونيو، ثم كوت ديفوار يوم 20 يونيو، والإكوادور بعد خمسة أيام، في 25 يونيو.

  • ماذا قال ناجلسمان

    "لسوء الحظ، تعرض ليني لإصابة اليوم أثناء التدريب"، صرح مدرب المنتخب الألماني في مؤتمر صحفي، وفقًا لما أورده موقع الدوري الألماني. "علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأوضاع. بصراحة، لم يبدو الأمر مبشرًا بالخير. لكن أطلب منكم القليل من الصبر: نحن في طريقنا الآن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة".

    وأتبع: "قبل اتخاذ أي قرار، نحتاج نحن وهو إلى بعض الوقت لتقييم الوضع. ولهذا السبب نحتاج إلى تشخيص. وبمجرد حصولنا عليه، سنوافيكم بآخر المستجدات، ثم سنرى ما إذا كان بإمكانه، كما نأمل، مواصلة اللعب معنا في البطولة أم أننا سنضطر إلى استدعاء بديل. لكننا سنمضي خطوة بخطوة".

    • إعلان

  • موسم كارل

    حقق كارل موسمًا رائعًا كلاعب بديل للاعبين الأساسيين في بايرن ميونيخ خلال موسم 2025-2026، حيث سجل تسعة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 40 مباراة. ويُعتبر أحد أكثر المواهب الهجومية الواعدة في كرة القدم الأوروبية.

    أدى إصابته بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، التي تعرض لها في أبريل، إلى غيابه عن عدة مباريات في نهاية الموسم الماضي، لكنه شارك مع ذلك في آخر مباراتين لبايرن في الدوري، وتم استدعاؤه للمنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم في 21 مايو.

  • بيلد: كارل خارج المونديال

    وفقًا لصحيفة «بيلد»، وهي مصدر ألماني موثوق، فإن آمال تعافي كارل تكاد تكون معدومة، لذا يمكن اعتبار أن اللاعب قد خرج بالفعل من قائمة المشاركين في كأس العالم.

  • البديل المحتمل لكارل

    من المرجح أن يكون سعيد الملا بديلاً لكارل في الفريق، وهو مراهق آخر يتمتع بموهبة كبيرة. وقد أنهى الملا للتو موسمه الأول في الدوري الألماني مع فريق كولونيا الذي صعد مؤخراً. يلعب عادةً في الجناح الأيسر، وقد أثبت نفسه كمهاجم سريع وقادر على الانخراط بقوة في اللعب الداخلي، مما أثار إعجاباً كبيراً لدرجة أنه تلقى عرضاً مؤخراً من فريق برينتفورد، أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد رفض العرض، لكن من المرجح أن يتلقى عروضاً أخرى هذا الصيف، خاصةً إذا أتيحت له الفرصة لإثبات نفسه على الساحة الدولية.

    ووفقاً لصحيفة بيلد نفسها التي أعلنت عن انسحاب كارل، هناك لاعب آخر هو أسان ويدراوجو، الألماني من أصل بوركيني الذي نشأ في شالكه 04 وينتمي اليوم إلى لايبزيج، من مواليد 2006، وهو لاعب خط الوسط المهاجم أو الجناح الهجومي الذي سجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها هذا الموسم مع نادي ريد بول.


المباريات الودية
الولايات المتحدة الأمريكية crest
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا