Goal.com
مباشر
AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

ضربة قوية لآمال وريكسهام في الدوري الممتاز مع تعرض لاعب رئيسي لإصابة خطيرة

تلقى حلم وريكسهام في الصعود التاريخي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية بعد أنباء عن إصابة المهاجم النجم كيفر مور التي ستبعده عن الملاعب لفترة. تعرض اللاعب الدولي الويلزي، الذي يعد أفضل هداف للريد دراغونز برصيد 13 هدفًا هذا الموسم، لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة المثيرة التي خسرها فريقه 4-2 أمام تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. غاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه أمام هال سيتي، ومن المتوقع أن يغيب عن ثلاث مباريات حاسمة أخرى في الدوري، مما يترك فراغًا كبيرًا في خط هجوم فيل باركنسون.

  • آلة الأهداف تغيب في اللحظة الحاسمة

    لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للفريق المملوك لرايان رينولدز وروب ماك، الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدرجة الثانية. أي خطأ الآن قد يكون مكلفاً، على الرغم من أن الحملات المستقبلية ستستفيد من تغيير كبير في قواعد البطولة يوسع نطاق نظام المباريات الفاصلة. في الوقت الحالي، يجب على وريكسهام أن يتعامل مع القرعة التقليدية التي تضم أربعة فرق دون هدافه الرئيسي، بينما يستعد لمباراة ديربي ويلزية حاسمة ضد سوانسي سيتي مساء الجمعة.

    • إعلان
  • Wrexham AFC v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    باركنسون حذر بشأن الجدول الزمني للتعافي

    كان باركنسون مترددًا في تحديد موعد محدد لعودة مور، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولية. وأوضح المدرب: "لا أريد أن أعلن رسميًا عن الموعد لأن كيفر يحتاج إلى رؤية كيف ستسير الأمور في الأيام القليلة المقبلة". وعندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ويلز ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، اعترف باركنسون: "أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنني أقول إن مشاركته مشكوك فيها، مشكوك فيها بشدة".

    وفي تفاصيل عن طبيعة الإصابة، كشف باركنسون أن الفحص بالأشعة أظهر مشكلة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا في البداية. وأضاف: "لعب كيفر يوم السبت وأدى أداءً جيدًا عندما دخل الملعب. بعد المباراة، شعر ببعض التوتر في تلك المنطقة واعتقدنا أنه بخير، وتدرب يوم الاثنين. أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة ووجدنا أن هناك تمزقًا في الوتر. ليس العضلة، بل الوتر، وهذه الإصابات دائمًا ما تكون مثيرة للجدل لأنه لا يوجد جدول زمني محدد للتعافي منها".

  • الانتكاسات الدفاعية تزيد من معاناة فريق Red Dragons

    تتواصل الأخبار السيئة في ملعب ريسكورس جراوند، حيث تعرض الظهير ليبراتو كاكاسي لانتكاسة محبطة في تعافيه. عانى اللاعب السابق في إمبولي من بداية متقطعة لمسيرته في ويلز، وغاب بالفعل عن آخر سبع مباريات للنادي. مع احتدام سباق الصعود، يمثل فقدان لاعب آخر من ذوي الخبرة في خط الدفاع عقبة كبيرة يتعين على فريق ريد دراغونز التغلب عليها في الأسابيع المقبلة.

  • Wrexham v Ipswich Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    التعامل مع قائمة متزايدة من الغائبين

    كما أن خط وسط وريكسهام يعاني من نقص في اللاعبين، حيث لن يتمكن العديد من لاعبي الوسط الرئيسيين من المشاركة في المباريات القادمة. فقد تم استبعاد بن شيف عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الداخلي، بينما لا يزال اللاعب المخضرم ماتي جيمس يتعافى من كسر في إصبع قدمه. ومما يزيد الطين بلة، أن جورج دوبسون يقضي حالياً عقوبة الإيقاف، مما يضع الجهاز الفني في مأزق قبل مباراة سوانسي. 

    على الرغم من تزايد قائمة الغائبين، لا يزال باركنسون متفائلاً بأن فريقه قادر على مواصلة سعيه للحصول على مركز في الدوري الممتاز. واختتم قائلاً: "بالطبع هذه ضربة قاسية، لكننا مررنا بالعديد من هذه اللحظات والمواقف منذ أن جئت إلى هنا، ووجدنا طريقة للتغلب عليها، وهذا ما سنفعله يوم الجمعة".

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE
سوانسي سيتي crest
سوانسي سيتي
SWA
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وست برومويتش ألبيون crest
وست برومويتش ألبيون
WBA
هال سيتي crest
هال سيتي
HUL
0