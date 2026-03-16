ضربة أخرى لتشيلسي! ريس جيمس يتعرض لإصابة جديدة ومن المتوقع أن يغيب لفترة طويلة

وفقًا لما نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» لأول مرة، يعاني جيمس من إصابة أخرى في أوتار الركبة على الرغم من مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة السبت التي خسرها الفريق 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، كما لعب المباراة كاملة يوم الأربعاء الماضي التي خسرها الفريق 5-2 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16. وقد غاب جيمس عن الحصة التدريبية المفتوحة يوم الاثنين استعدادًا لمباراة الإياب.

على الرغم من أن موقع The Athletic يزعم أن جيمس سيغيب "لعدة أسابيع"، إلا أن RMC Sport أفاد بأن الإصابة ستبعده على الأرجح عن الملاعب لمدة شهرين. وقال المدرب ليام روزينيور للصحافة يوم الاثنين: "شعر ريس بشيء في أوتار ركبته خلال المباراة ضد نيوكاسل. هذا أمر محبط للغاية. لا نعرف مدى خطورة الإصابة. قد تستغرق [أسابيع]. إصابة أوتار الركبة ليست بالأمر الجيد أبدًا. نحتاج فقط إلى إجراء فحص بالأشعة له ثم معرفة مدى خطورة الإصابة".

من المرجح أن يعبر مدرب إنجلترا توماس توخيل عن خيبة أمله إزاء هذا الخبر عندما يلتقي مع وسائل الإعلام يوم الجمعة، حيث أصبحت مشاركة جيمس في كأس العالم مهددة.