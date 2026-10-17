ضد إبسويتش: قبل أن تنطق المحكمة.. مانشستر سيتي يحفر التاريخ على العشب ويرفض التشكيك!

لا تملك أروقة المحاكم نفس الإيقاع الذي يعيشه مانشستر سيتي، فالقضاة واللجان القانونية يغرقون بين الدفاتر والمستندات للتدقيق في مئة وأربع عشرة إدانة محتملة، بينما يختار النادي أن يكتب مرافعته الدفاعية بلغة لا تفهمها سوى شباك المنافسين.

تلك الحالة التي يعيشها سيتي لم تعد مجرد رغبة تقليدية في حصد النقاط، بل تحولت إلى استعراض قوة متعمد في وجه منظومة كروية كاملة تترقب سقوطه، حيث يتصرف الفريق داخل المستطيل الأخضر وكأنه يخوض سباقًا مسعورًا مع الزمن لإثبات أن ما بناه لم يكن وليد صفقات مشبوهة أو أرقام على ورق، بل عقيدة كروية قادرة على دهس الجميع مهما بلغت قوة الرياح المعاكسة.

كل تمريرة تخرج من أقدام لاعبي سيتي تبدو كأنها رد على لائحة اتهام، وكل فرصة تصنع هي محاولة لنسف الرواية القائلة بأن الأموال وحدها هي من صنعت هذا الكيان، إذ يدخل الفريق مبارياته بذهنية المحارب المحاصر الذي لا يملك سوى الهجوم وسيلة للبقاء، محولاً ثقل التهديدات بخصم النقاط أو الهبوط الإجباري إلى وقود يحرق به شباك المنافسين واحدًا تلو الآخر.



