ضجة كبيرة في نادي بايرن ميونيخ! عمدة ميونيخ ديتر رايتر يتخذ إجراءات بعد انتقادات شديدة

هذا القرار "لم يكن سهلاً عليه كمعجب بنادي بايرن منذ طفولته"، لكن الشفافية تجاه "سكان ميونيخ كانت أكثر أهمية بالنسبة له من المناصب أو المكافآت".

تعرض رايتر مؤخرًا لانتقادات حادة لأنه شغل منذ عام 2021 مناصب مختلفة في النادي الألماني الحائز على أرقام قياسية، لكنه لم يذكر مكافآته كما هو مقرر في مجلس المدينة. اشتد الجدل بشكل ملحوظ، خاصة بعد اجتماع مجلس مدينة ميونيخ الأسبوع الماضي.

وكان السبب في ذلك هو تقديم طلبين في اللحظة الأخيرة من قبل فصيلي المعارضة، حزب اليسار والحزب الديمقراطي البيئي. فقد أرادوا إلزام رئيس البلدية بتقديم معلومات مفصلة عن نشاطه في نادي بايرن ميونيخ. لكن أغلبية أعضاء مجلس المدينة رفضوا التعامل مع الطلبين على أنهما عاجلان. ورداً على ذلك، أعلن رايتر أنه لن يدلي بتصريحات مفصلة إلا في إحدى الجلسات العامة القادمة في 25 مارس أو 29 أبريل. وقال إنه يحتاج أولاً إلى الحصول على معلومات من النادي.