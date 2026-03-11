"ثقة سكان ميونيخ هي أهم شيء بالنسبة لي. لقد أبلغت نادي بايرن ميونيخ أنني سأتنحى عن منصبي كعضو في مجلس الإشراف ومن منصبي كرئيس للمجلس الاستشاري الإداري على الفور"، صرح السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان.
ضجة كبيرة في نادي بايرن ميونيخ! عمدة ميونيخ ديتر رايتر يتخذ إجراءات بعد انتقادات شديدة
هذا القرار "لم يكن سهلاً عليه كمعجب بنادي بايرن منذ طفولته"، لكن الشفافية تجاه "سكان ميونيخ كانت أكثر أهمية بالنسبة له من المناصب أو المكافآت".
تعرض رايتر مؤخرًا لانتقادات حادة لأنه شغل منذ عام 2021 مناصب مختلفة في النادي الألماني الحائز على أرقام قياسية، لكنه لم يذكر مكافآته كما هو مقرر في مجلس المدينة. اشتد الجدل بشكل ملحوظ، خاصة بعد اجتماع مجلس مدينة ميونيخ الأسبوع الماضي.
وكان السبب في ذلك هو تقديم طلبين في اللحظة الأخيرة من قبل فصيلي المعارضة، حزب اليسار والحزب الديمقراطي البيئي. فقد أرادوا إلزام رئيس البلدية بتقديم معلومات مفصلة عن نشاطه في نادي بايرن ميونيخ. لكن أغلبية أعضاء مجلس المدينة رفضوا التعامل مع الطلبين على أنهما عاجلان. ورداً على ذلك، أعلن رايتر أنه لن يدلي بتصريحات مفصلة إلا في إحدى الجلسات العامة القادمة في 25 مارس أو 29 أبريل. وقال إنه يحتاج أولاً إلى الحصول على معلومات من النادي.
- Getty Images Sport
رايتر يريد التبرع بالمال الذي كسبه في نادي بايرن ميونيخ
وفقًا لبياناته الخاصة، حصل رايتر خلال فترة عمله في نادي بايرن ميونيخ على 90 ألف يورو، والتي "دفع عنها الضرائب المستحقة كل عام بالطبع". وأعلن الرجل البالغ من العمر 67 عامًا أن هذه الأموال ستُخصص الآن لمشاريع اجتماعية.
وفي يوم الأحد الماضي، تلقى رايتر عقابه على عدم شفافيته. ففي انتخابات عمدة ميونيخ، حصل على 35.6 في المائة فقط من الأصوات (في عام 2020 حصل على 47.9 في المائة). لذلك، سيتعين عليه خوض جولة إعادة الانتخابات في غضون أسبوع ونصف تقريبًا ضد دومينيك كراوز من حزب الخضر، الذي حصل على 29.5 في المائة من الأصوات وكان حتى الآن نائب عمدة مدينته.
