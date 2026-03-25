تتردد مرة أخرى اتهامات خطيرة ضد الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في إسبانيا. بعد ظهور تقارير تفيد بحدوث خطأ فادح في علاج مشاكل الركبة التي يعاني منها النجم كيليان مبابي (27 عامًا)، ترددت أنباء عن زلة مماثلة في حالة مواطنه الفرنسي إدواردو كامافينغا (23 عامًا).
ضجة في مدريد بعد مبابي! .. نجم آخر في ريال مدريد خضع لفحص طبي خاطئ
ذكرت صحيفة «لو إكيب» أن غياب كامافينغا عن عدة مباريات في ديسمبر 2025 بسبب إصابة في الكاحل يعزى إلى خطأ في الفحص الطبي من جانب ريال مدريد. فقد أجرى الطاقم الطبي للفريق آنذاك تصويرًا بالأشعة السينية للقدم الخطأ للاعب خط الوسط الدفاعي.
أصيب كامافينغا في الكاحل الأيسر في 3 ديسمبر خلال الفوز 3-0 خارج أرضه على أتلتيك كلوب. ورغم أنه سجل هدفاً، إلا أنه اضطر إلى الخروج بعد 69 دقيقة من المباراة وشكا من الألم. ولذلك تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي، لكن للقدم اليمنى. ونظراً لعدم اكتشاف أي إصابة، أعلن الأطباء أن كامافينغا لائق للعب.
وبالتالي، كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ضمن تشكيلة الفريق في 7 ديسمبر ضد سيلتا، لكنه لم يشارك في المباراة. في المقابل، غاب عن المباريات التالية ضد ألافيس (الدوري الإسباني)، ومانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا)، وتالافيرا (كأس الملك) بسبب مشاكل في الكاحل. ولم يتمكن من العودة للعب إلا في 20 ديسمبر، حيث شارك لمدة 18 دقيقة ضد إشبيلية.
كيليان مبابي ينفي التقارير التي تتحدث عن خضوعه لفحص في الركبة الأخرى
الكشف عن قضية كامافينغا يصب زيتًا جديدًا على النار بشأن العلاجات الخاطئة المزعومة في ريال مدريد. يعود أصل هذه القضية إلى تقرير للصحفي الرياضي في RMC دانيال ريولو، الذي ادعى أن النجم كيليان مبابي خضع لفحص في الركبة الخطأ، مما أدى إلى تفاقم شكواه. وقد أكدت ذلك عدة وسائل إعلامية مثل «إل باييس» و«ذا أثلتيك» و«ماركا».
وذكرت صحيفة ماركا، على سبيل المثال، أن مبابي زار بعد ذلك أخصائي ركبة في باريس وأنه "يغلي غضبًا" بسبب الحادثة. ومع ذلك، نفى بطل العالم لعام 2018 هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب الفرنسي: "التقرير الذي يفيد بأن الركبة الخطأ قد تم فحصها لا يتوافق مع الحقيقة. ربما أكون مسؤولاً بشكل غير مباشر عن ذلك. إذا لم تتواصل، يستغل الجميع الفرصة لملء الفراغ - هكذا تسير الأمور".
بسبب مشاكل في الركبة، غاب مبابي عن خمس مباريات بين نهاية فبراير ومنتصف مارس، ويُقال إنه خاض عدة مباريات وهو يعاني من الألم بسبب العلاج الخاطئ. لكن قائد المنتخب الفرنسي أكد أنه كانت هناك دائمًا تفاهمات واضحة مع ناديه: "أنا سعيد لأنني أشعر أن كلا ركبتيّ في حالة جيدة. وبطريقة ما، أنا مدين بذلك أيضًا لناديي. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، وأنا لائق وصحي."
كما ذكرت قناة RMC Sport أن التشخيص الخاطئ لحالة مبابي كان عاملاً حاسماً في الاستغناء عن الطاقم الطبي في بداية العام. ونتيجة لذلك، تم تعيين الدكتور نيكو ميهيتش مرة أخرى كمدير بعد إقالته في نهاية عام 2023، بعد أن تم إعادة تشكيل الفريق في الصيف الماضي. التغييرات في طاقم قسم الطب في ريال مدريد ليست نادرة على الإطلاق، بمجرد أن يشكو المسؤولون من كثرة الإصابات.
محطات مسيرة كيليان مبابي:
النادي الفترة AS موناكو 2013 - 2017 باريس سان جيرمان 2017 - 2024 ريال مدريد 2024 - حتى الآن