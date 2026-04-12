كان بعض المشجعين قد ودّعوا فينيسيوس جونيور ورفاقه بصافرات الاستهجان في البرنابيو بعد الانتكاسة التالية مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فسّر هذا الجزء من الأنصار يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق بوصفه مؤشرًا إضافيًا على نقص الجاهزية لتقديم أقصى جهد.

وكان أربيلوا قد أعلن بثقة في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع جيرونا: "الأربعاء ضد بايرن ستكون ليلتنا. سنبذل 200 بالمئة." وبعد الخسارة 1:2 في مباراة الذهاب على أرضه الثلاثاء الماضي يحتاج الملكيون في الإياب بمدينة ميونيخ إلى مجهودٍ خارق من أجل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

"لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي أهتم به"، شدّد أربيلوا. وسيبدأ ريال التحضير للمواجهة الثانية مع بايرن ميونيخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.