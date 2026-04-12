مباشر
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

ضجة في ريال مدريد قبل مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ؟ إجراء من المدرب ألفارو أربيلوا يبدو أنه يثير استياءً

يبدو أن خطوة من المدرب ألفارو أربيلوا تثير استياء جماهير ريال مدريد على الأرجح، بالنظر إلى مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وفقًا لتقرير لصحيفة Mundo Deportivoالإسبانية، لم يلقَ الأمر استحسانًا على الإطلاق في أوساط مشجعي ريال، إذ إن أربيلوا منح الفريق يوم راحة من التدريبات يوم السبت، رغم الأداء غير المُرضي في التعادل المخيب 1:1 أمام إف سي جيرونا في اليوم السابق، وذلك لمنح نجومه وقتًا مهمًا للتعافي.

  • كان بعض المشجعين قد ودّعوا فينيسيوس جونيور ورفاقه بصافرات الاستهجان في البرنابيو بعد الانتكاسة التالية مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فسّر هذا الجزء من الأنصار يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق بوصفه مؤشرًا إضافيًا على نقص الجاهزية لتقديم أقصى جهد.

    وكان أربيلوا قد أعلن بثقة في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع جيرونا: "الأربعاء ضد بايرن ستكون ليلتنا. سنبذل 200 بالمئة." وبعد الخسارة 1:2 في مباراة الذهاب على أرضه الثلاثاء الماضي يحتاج الملكيون في الإياب بمدينة ميونيخ إلى مجهودٍ خارق من أجل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    "لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي أهتم به"، شدّد أربيلوا. وسيبدأ ريال التحضير للمواجهة الثانية مع بايرن ميونيخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.

    ريال مدريد: هل تتعثر الموسم دون طموحات لإحراز الألقاب؟

    في حال الخروج أمام بايرن، يتهدد ريال سيناريو أن تتلاشى الموسم من دون طموحات كبيرة وأن ينتهي في النهاية بلا ألقاب. ففي كأس الملك ودّع بالفعل من دور الـ16 بخروج مُهين أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، وفي الليغا يبلغ الفارق عن المتصدر برشلونة منذ مساء السبت وبعد الفوز الواضح للكتالونيين في ديربي المدينة أمام إسبانيول تسع نقاط كاملة.

    أمام جيرونا كان فيديريكو فالفيردي قد منح ريال التقدم في بداية الشوط الثاني، لكن توماس ليمار عادل بعد قليل للضيوف. وفي الدقائق الأخيرة تسبب احتساب ركلة جزاء مُنعت عن المدريديين في إثارة الجدل، بعدما كان كيليان مبابي قد تعرض لعرقلة تستحق ركلة جزاء. وقال أربيلوا بعد المباراة غاضبًا: "بالنسبة لي هذه ركلة جزاء واضحة - هنا وحتى على القمر".

    ومع توني كروس بعث أحد ضامني النجاحات السابقين لدى «البلانكوس» في ريال برسالة تفاؤل إزاء مباراة الإياب المقبلة في ميونخ. وقال كروس في بودكاسته Einfach mal Luppen: "برأيي، من منظور ريال يجب أن تصل إلى حدود الدقيقة السبعين وأنت تملك فرصة للتأهل. إذا وصلت حينها بنتيجة 0-0 أو 1-1 أو متقدمًا 1-0، فستعود ذهنيًا إلى أجواء المباراة. ريال سيكون دائمًا خطيرًا وسيُنظر إليه دائمًا على أنه خطير، حتى من قبل بايرن على أرضه".


  • المباريات القادمة لريال مدريد


    التاريخ

    المباراة

    المسابقة

    الأربعاء، 15 أبريل

    بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

    دوري أبطال أوروبا

    الثلاثاء، 21 أبريل

    ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

    لا ليغا

    الجمعة، 24 أبريل

    ريال بيتيس ضد ريال مدريد

    لا ليغا


