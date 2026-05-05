صور صادمة.. نجم نوتنجهام يكشف تفاصيل إصابته في الرأس، ورسالة دعم من خصمه!

ونشر جيبس-وايت صورة على إنستجرام ليطلع متابعيه على آخر المستجدات، تظهر فيها حجم الإصابة. وكشفت الصورة عن جرح عميق تم خياطته بالغرز يمتد من جبهته وصولاً إلى جسر أنفه، مصحوباً بكدمات كبيرة حول عينيه.

على الرغم من خطورة الجرح، ظل نجم فورست في حالة معنوية عالية بعد أن حصد فريقه ثلاث نقاط حاسمة في غرب لندن. إلى جانب صورة له وهو يرفع إبهامه، كتب: "شكراً على الرسائل. يا لها من فوز! تهانينا، تايو أونيي."

