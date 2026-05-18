لا يزال ماركوس تورام يخطف الأضواء في احتفالات إنتر الطويلة بالتتويج بـ "الاسكوديتو". لكن هذه المرة، من المؤكد أن تصرف المهاجم "النيراتزوري" خلال جولة الحافلة المكشوفة سيفتح باباً واسعاً للجدل. والسبب يعود إلى لافتتين افتقرتا إلى اللباقة، مررها له بعض المشجعين وقام تورام برفعها أمام الجماهير.
"فأر وعبارة بذيئة".. نجم إنتر يستهدف ميلان بلافتات مهينة في احتفالات التتويج بالدوري الإيطالي
تورام يستعرض لافتات مستفزة ضد ميلان
في اللافتة الأولى التي رفعها ماركوس تورام خلال الجولة الاحتفالية، ظهرت صورة فأر على خلفية حمراء وسوداء، في إشارة واضحة ومستفزة للجار ميلان.
وبعد وقت قصير، عاد المهاجم الفرنسي ليرفع لافتة أخرى كُتب عليها عبارة مسيئة: "الديربيات.. ضعوها في...".
واقعة أمبروزيني السابقة ورد ماتيراتزي
في الواقع، تُعد اللافتة الثانية التي رفعها ماركوس تورام حلقة جديدة في سلسلة الردود على اللافتة الشهيرة التي رفعها ماسيمو أمبروزيني قبل عدة سنوات خلال احتفالات ميلان بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
في ذلك الوقت، رفع لاعب خط وسط ميلان حينها لافتة كُتب عليها: "الاسكوديتو.. ضعوه في...".
وهي اللافتة التي رد عليها ماركو ماتيراتزي بعد عامين، وتحديداً خلال احتفالات إنتر بلقب الدوري، برسالة قال فيها: "أمبروزيني، لا يزال هناك متسع في...".