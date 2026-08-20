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أحمد فرهود

من كذبة الأسهم إلى مفاجأة صندوق الاستثمارات المحتملة.. كريستيانو رونالدو والنصر "علاقة حب قد تنتهي قريبًا"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
الهلال
الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي

كواليس البيت النصراوي..

بين البرتغالي كريستيانو وعملاق الرياض النصر؛ "قصة حب" بدأت من اليوم الأول، الذي قيل فيه إن النادي سيتعاقد مع هذا اللاعب الأسطوري.

نعم.. أحيانًا يتعرض رونالدو لانتقادات من جماهير النصر أنفسهم، بسبب تراجع مستواه فوق أرضية الملعب؛ لكن لا يوجد عاشق واحد يساوم على حب "الدون"، لهذا الكيان الرياضي الكبير.

لذا؛ ينتظر الجميع أن تستمر "علاقة حب" الأسطورة البرتغالية مع النصر، حتى بعد اعتزاله عالم الساحرة المستديرة نهائيًا.

اعتزال رونالدو أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى؛ حيث يبلغ من العمر 41 سنة حاليًا، ولم يعد يُشارك في جميع المباريات والدقائق مثل السابق.

ويبدو أن هذه الأحلام الجميلة، المُتعلقة باستمرار علاقة رونالدو والنصر، قد تتحوّل إلى "كابوس" لا يتمناه أي مشجع للعالمي؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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  • Hilal Nassr Ahli Ittihad fansGetty

    خطة "ملكية" الرباعي الكبير بعد بيان وزارة الرياضة

    عاش الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع "بيان" وزارة الرياضة السعودية؛ بخصوص نقل الـ25% من أسهمها في شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

    وبهذا البيان.. أصبحنا أمام واقع جديد، بخصوص "ملكية" هذه الأندية الأربعة العملاقة، وهو:

    * الهلال: 70% من أسهمه مملوكة للأمير الوليد بن طلال - من خلال شركته "المملكة القابضة" -، و30% لصندوق الاستثمارات.

    * النصر: 100% من أسهمه مملوكة لصندوق الاستثمارات.

    * الاتحاد: 100% من أسهمه مملوكة لصندوق الاستثمارات.

    * الأهلي: 100% من أسهمه مملوكة لصندوق الاستثمارات.

    لكن لم يتوقف الأمر هُنا؛ حيث تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مستجدات أخرى، تتعلق بـ"ملكية" هذه الأندية.

    الفراج عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، تحدث خلال الساعات القليلة الماضية؛ عن نقطتين في غاية الأهمية، هما:

    * 1/ ابن طلال يسعى لشراء الـ30% من أسهم صندوق الاستثمارات في الهلال؛ ليصبح النادي ملكه بنسبة 100%.

    * 2/ صندوق الاستثمارات سيبيع ناديين من "النصر، الاتحاد والأهلي" لمستثمرين، ويحتفظ بواحد فقط.

    وفجّر الفراج مفاجأة كبرى؛ بالإشارة إلى أن النادي الذي قد يحتفظ به صندوق الاستثمارات السعودي، هو النصر.

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    كريستيانو رونالدو.. كذبة الأسهم والتكتل الاستثماري!

    ما انتهينا به في السطور الماضية؛ سيقودنا للحديث عن "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع عملاق الرياض النصر.

    رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسمين ونصف، قبل أن يُمدده لعامين أخريين.

    أي أن عقد الأسطورة البرتغالية الحالي، مع الفريق النصراوي الكبير، ينتهي في 30 يونيو 2027.

    وبصفةٍ عامة.. منذ أن جاء رونالدو إلى النصر، والحديث عنه لم يقتصر على كونه لاعبًا فقط؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قيل إن رونالدو أصبح يمتلك نسبة من أسهم النصر؛ بعد تجديد عقده الأخير.

    * ثانيًا: قيل إن رونالدو سيدخل في تكتل استثماري "سعودي أجنبي"؛ لشراء النصر نهائيًا.

    واتضح فيما بعد، أن أنباء تملك كريستيانو نسبة من أسهم النصر، بعد تجديد عقده الذي تم في 2025، أمرًا غير صحيح على الإطلاق.

    والآن.. بعد ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشأن إمكانية احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بملكية نادي النصر فقط؛ فهذا يقودنا إلى أن النقطة الثانية بخصوص تكتل رونالدو الاستثماري، غير صحيحة - حتى الآن على الأقل -.

    والحقيقة أن الفراج لم يجزم بهذه المعلومة؛ إلا أن حديثه يؤكد عدم وجود تحرك جاد لشراء النصر، عكس ما حدث مع الهلال على سبيل المثال.

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    "واقعين محتملين" في علاقة كريستيانو رونالدو والنصر

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ أصبحنا الآن أمام "واقعين محتملين" بخصوص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هما:

    * أولًا: احتمالية اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيًا في يونيو 2027؛ مثلما صرح هو بنفسه.

    * ثانيًا: احتمالية عدم تملك رونالدو لنادي النصر؛ بناء على حديث الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

    وإذا تحوّل هذين الواقعين إلى حقيقة؛ فذلك يعني اقتراب نهاية علاقة رونالدو مع النصر، سواء كلاعب أو مستثمر.

    نعم.. علاقة الأسطورة البرتغالية مع العالمي، قد تستمر بطريقة أو أخرى، بعيدًا عن كونه لاعبًا ومستثمرًا؛ لكن يبدو أن الخطة التي رسمها البعض في "ذهنه"، بشأن استقرار اللاعب في السعودية وتملكه النادي، بدأت تتلاشى تدريجيًا.

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    كلمة أخيرة.. المؤشرات "غير جيدة" لكن لننتظر أكثر!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أنه لا يوجد معلومة مؤكدة الآن؛ سوى تملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لنسبة 100% من أسهم أندية النصر والاتحاد والأهلي.

    ورغم ذلك.. تبقى الحقيقة التي يصطدم بها عشاق النصر، يومًا بعد آخر؛ هي عدم صحة الأنباء المتعلقة بخطوة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على المستوى الاستثماري.

    بمعنى؛ رونالدو لا يمتلك أي أسهم في النصر حاليًا - كما تردد -، كما أن آخر المؤشرات تؤكد أنه لم يجهز تكتل استثماري لشراء النادي - حتى الآن -.

    وكل شيء قد يتغيّر في يوم وليلة، ونجد تحرك فعلي من رونالدو لشراء عملاق الرياض؛ خاصة في ظل علاقته القوية مع المسؤولين السعوديين، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين.

    ولا ننسى أن الأسطورة البرتغالية صرح أساسًا، أن خطته الاستثمارية القادمة؛ هي شراء العديد من الأندية، بمختلف أنحاء العالم.

    وبالفعل؛ رونالدو يستثمر حاليًا في نادي ألميريا الإسباني، بالتعاون مع رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ بخصوص ملف شراء النصر، وعلاقة رونالدو المستقبلية بالنادي.