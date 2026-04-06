الانسحاب المزعوم لصندوق الاستثمارات يهدد المشهد الرياضي السعودي .. الاتحاد تحت رحمة "رجل غير مرحب به" وطوق نجاة وحيد أمام الأهلي!

بالانتقال للحديث عن أندية جدة، والبداية مع الاتحاد؛ فهنا تبدأ الصورة الضبابية على عكس أندية الرياض..
جمهور العميد يشكو كثيرًا تحت أيدي صندوق الاستثمارات العامة، إذ يدعي أنه الأكثر ظلمًا، خاصةً مع انتقال نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي إلى الهلال.
إنما مشكلته ستكون أكبر حال تخلي صندوق الاستثمارات عنه، فالرجل الذي يتصدر مشهد به مؤخرًا "غير مرحب به" من قطاع عريض من الجماهير!
الحديث هنا عن رئيسه الأسبق أنمار الحائلي ونائبه أحمد عصام كعكي، اللذين قاما بدعم النادي ماليًا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، ومن هنا خرجت مزاعم استعدادهما لشراء الاتحاد بالكامل من الصندوق.
الاتحاد حقق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي 2022-2023 في عهد هذا الثنائي، لكن رفض عودتهما حاليًا يأتي على خلفية ما حدث بعيدًا عن ذاك الموسم من أزمات وقضايا دولية ومالية.
كذلك لا تنسى له فئة من جماهير الاتحاد ما حدث في أول موسم بعد الخصخصة (2023-2024)، حيث يتهمونه بعد السعي وراء حقوق النادي سواء في الدوري والأخطاء التحكيمية أو الصفقات.
لذا حاليًا إن ذكرت اسم أنمار الحائلي في الوسط الاتحادي، فتجد انقسامًا كبيرًا، وهو ما من شأنه أن يهز استقراره بشكل كبير حال شراء أنمار الحائلي وكعكي له.
أمل الاتحاد بعيدًا عن الشد والجذب الخاص بهذا الثنائي مُعلق بخبر نقله الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري في منتصف العام الماضي، عن تفكير شركة وسط جدة في الاستحواذ على 75% من ملكية النادي، وقتما ربما يكون قادرًا على مضاهاة الهلال تحت ملكية الوليد بن طلال، والنصر مع إبراهيم المهيدب أو خالد بن فهد.
الإعلامي نفسه تحدث كذلك في يناير الماضي عن اهتمام ثلاث شركات بشراء النادي الجداوي، منهم شركة أجنبية .. بالمختصر هناك اهتمام من أكثر من جهة بالاتحاد حال انسحاب صندوق الاستثمارات، ولن يضيع ويعود لعهد ما قبل 2023.