وسط الزخم الكبير المصاحب لاستضافة مدينة جدة للأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكذلك الوصول للأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي، يفرض ملف "الخصخصة" نفسه على المشهد، بعد شراء الأمير الوليد بن طلال النسبة الأكبر من نادي الهلال.
جديد انسحاب صندوق الاستثمارات .. شركة تتراجع عن شراء الاتحاد وخطة لـ"تكتل اقتصادي" للاستحواذ على الأهلي
ما القصة؟
في يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة رسميًا استحواذه على 75% من ملكية الرباعي الكبير في الدوري السعودي؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.
تلك الخطوة تبعتها ثورة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث التعاقد مع نيمار دا سيلفا جونيور، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز، ساديو ماني وغيرهم.
لكن أمس الخميس، أعلن الأمير الوليد بن طلال رسميًا استحواذه على 70% من ملكية الهلال، مقابل مليار و400 ألف ريال سعودي، كأول نادٍ يخرج من تحت ملكية صندوق الاستثمارات.
لكن البقية في طريقتها كذلك للخروج من تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة..
شركة تسحب عرضها للاتحاد
في هذا الشأن، تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن موقف نادي الاتحاد..
أكد الفراج أن شركة "دلة" تراجعت عن تقديم عرض للاستحواذ على النسبة الأكبر من نادي الاتحاد، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النادي الجداوي لا يزال في انتظار تقدم مستثمرين جدد بعرض لشرائه، وإلا سيعاني من صرف محدود في الميركاتو الصيفي المقبل، حال بقائه تحت ملكية صندوق الاستثمارات.
وماذا عن الأهلي؟
أما في القطب الآخر لجدة، حيث النادي الأهلي، فالتحركات جارية من قبل رئيس مجلس إدارته خالد الغامدي..
وليد الفراج أوضح أن خالد الغامدي يقود "تكتلًا اقتصاديًا" رفقة مجموعة من المستثمرين، لتقديم عرض لصندوق الاستثمارات لشراء الأهلي خلال الأيام المقبلة.
الوضع في النصر
وليد الفراج أوضح أن النصر ينتظر هو الآخر عرضًا من إحدى الشركات، إذ يجهز مجموعة من المستثمرين ملفهم، في ظل القيمة المالية العالية المطلوبة.
لكن من جانبه، شرح الإعلامي والناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، كيفية "تقسيم" أسهم نادي النصر؛ بعد اكتمال "الخصخصة"، في الفترة القليلة القادمة.
الزامل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المعلومات التي وصلت إليه؛ تفيد بالآتي:
* امتلاك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ نسبة 20% من أسهم النصر.
* استحواذ شركة أجنبية بالتحالف مع رجال أعمال سعوديين؛ على نسبة 50% من أسهم النصر.
أما الـ30% الأخيرة؛ ستظل تحت حوزة صندوق الاستثمارت السعودي، مثلما حدث مع عملاق الرياض الآخر الهلال.