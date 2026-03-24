صلاح يغادر ليفربول: إلى أين قد ينتقل في الصيف؟ الدوري الأمريكي لكرة القدم، الدوري السعودي للمحترفين، وعروض مالية ضخمة من الغرب إلى الشرق

من السهل أن نتصور مستقبلاً بعيداً عن أوروبا بالنسبة لصلاح، لا سيما وأن فرص مواجهته لـ«فريقه» ليفربول تكاد تكون معدومة؛ أما التفكير في ارتداء قمصان أندية كبرى مثل برشلونة (الذي يمثل راتبه عبئاً ثقيلاً على ميزانية نادٍ يخضع دائماً للتدقيق) أو باريس سان جيرمان (الذي يركز منذ عامين على ضم اللاعبين الشباب)، فهذا أمر يصعب تصوره.

في ديسمبر الماضي، كان على وشك أن يودع النادي بعد انفجاره في وجه المدرب سلوت، الذي قال إنه "لم يعد على علاقة به". وتنتشر شائعات حول انتقاله إلى نادي الهلال بقيادة سيموني إنزاجي في المملكة العربيةالسعودية، أو إلى سان دييغو في دوري MLS بالولايات المتحدة. اتجاهان، الغربي والشرقي، من شأنهما أن يسمحا له بالبقاء منافساً حتى في سن الـ34، في دور مثل دوره، الجناح، الذي يتطلب قوة بدنية هائلة.

هناك فرضية أخرى، أوروبية ولكنها ليست في الصدارة، وهي الدوري التركي الممتاز: ففي شبه الجزيرة الأناضولية أيضًا هناك أندية، خاصة في اسطنبول، قادرة على دفع رواتب خيالية مثل الـ 24 مليون يورو التي كان "الفراعنة" يكسبها في ليفربول بعد آخر تجديد لعقده حتى عام 2027، والذي تم توقيعه في ربيع عام 2025. ويأتي كل من غالطة سراي وفنربخشة وبيشكتاش في الصف الثاني.