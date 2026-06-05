صفقة بيريز الغامضة في ريال مدريد .. كل الأنظار تتجه نحو باريس ولا تستبعدوا سرقة حلم برشلونة!

القيمة التي وضعها بيريز "150 مليون يورو" وفقًا لأسعار اللاعبين عبر موقع "ترانسفير ماركت" وهي مبالغ تقريبية للتي تدفعها الأندية مقابل التعاقد مع النجوم على أرض الواقع، تجعل الخيارات محدودة إلى حد كبير.

أولًا سيتم استبعاد جميع اللاعبين من الدوري الإنجليزي، وكذلك برشلونة "لامين يامال وبيدري" وغيرهما، ليصبح باريس سان جيرمان هو الطرف الأقرب الذي يستعد لتلقي عرضًا من بيريز يوم الثلاثاء القادم.

احتياجات ريال مدريد تجعله مطالبًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط، لأن الميرينجي يعاني منذ رحيل لوكا مودريتش إلى ميلان واعتزال توني كروس، مع فشل أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام في سد الفراغ الناتج عن رحيل الثنائي الأيقوني.

وبالحديث عن ذلك .. باريس لديه البرتغالي فيتينيا، عمره 26 سنة ويلعب كمحور دفاعي وقيمته السوقية على ترانسفير ماركت 140 مليون يورو، وسبق أن ارتبط بريال مدريد أكثر من مرة.

ربما يكون البرتغالي هو الطرف الأوضح وفقًا لاحتياجات الميرينجي في هذا المركز، كما أن سعره يبدو مناسبًا للقيمة التي يستعد بيريز لعرضها.

هناك أيضًا زميله جواو نيفيش، لاعب وسط آخر قيمته 140 ميون يورو، عمره 21 سنة، برتغالي الجنسية، وصفاته هجومية أكثر من فيتينيا، ويعتبر من أفضل النجوم بمركزه في العالم.

أغلب التوقعات تؤكد أن حديث بيريز لن يخرج عن هذا الثنائي، ولو لم يحدث ذلك، فباريس لديه أيضًا ديزيري دوي، جناح أيمن، وهو مركز يحتاج ريال لتدعيمه أيضًا بسبب فشل فرانكو ماتانتونو في إثبات نفسه وإصابة رودريجو مع هبوطمستواه.

المثير هنا أن ماتانتونو كان هدفًا لباريس قبل أن يخطفه ريال الصيف الماضي، فهل ينتقل الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء في صفقة تبادلية مع دوي الذي لطالما ارتبط بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو؟

وأخيرًا، لدينا الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، قيمته 140 مليون يورو ويلعب كجناح أيسر، ريال لديه فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي أيضًا بهذا المركز، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء، ربما يرحل البرازيلي بمشاكله ويأتي نجم باريس بدلًا منه.