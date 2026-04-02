دينيز أونداف. استنادًا إلى تحليلات «جيمستاون أناليتيكس»، انتقل لاعب المنتخب الألماني الحالي — الذي يدور حوله جدل كبير في الفترة التي تسبق كأس العالم — في وقت ما من نادي «إس في ميبين» الذي يلعب في الدرجة الثالثة إلى نادي «سانت جيلواز». ثم انتقل لاحقًا إلى نادي «برايتون»، النادي الثاني الذي يديره بلومز، ثم إلى نادي «ف.ف.ب. شتوتغارت».

في يناير 2019، انتقل لاعب يدعى أليكسيس ماك أليستر إلى برايتون مقابل ثمانية ملايين يورو فقط. تم تطويره بعناية في الأرجنتين مع أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز، قبل أن يتألق لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا مع برايتون، ثم انتقل أخيرًا في عام 2023 بصفته بطل العالم إلى نادي ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

في أغسطس 2021، نجح برايتون في التعاقد مع نادي خيتافي، حيث استقطب ظهيرًا جانبيًا فشل في نادي برشلونة مقابل 18 مليون يورو. وبعد عام واحد، انتقل مارك كوكوريلا إلى نادي تشيلسي مقابل أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ (65 مليون يورو). وسار على نفس النهج مويسيس كايسيدو، الذي جلبه برايتون من كولومبيا في عام 2021 مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، وأعاره إلى بيرشوت في بلجيكا، ثم باعه بعد عام ونصف إلى البلوز مقابل مبلغ لا يصدق قدره 116 مليون يورو.

هذه الأمثلة الأربعة على الأقل من الماضي القريب هي التي تركت انطباعًا لدى سعيد الملا. المرور عبر برايتون لا يمكن إلا أن يكون مفيداً لمسيرته وقيمته السوقية. إنه بمثابة الخطة المهنية المثالية لشخص مثل الألماني البالغ من العمر 19 عاماً، عندما يبدو الانتقال إلى نادٍ من الطراز الأول أمراً صعباً للغاية بعد موسم أول قوي في الدوري الألماني مع 1. FC كولن، ولا يزال الوقت غير ملحّ لتحقيق الانطلاقة النهائية.

من المؤكد أن العروض والطلبات من تلك الأندية الكبرى لم تعد تنقص سعيد الملا منذ فترة طويلة. لكن المرشح الأكبر في السباق على المهاجم الموهوب ليس أرسنال أو تشيلسي أو بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند أو إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان. بل هو فريق سيغولز، الذي يقال إن عائلة الملا قد توصلت بالفعل إلى اتفاق شفهي معه. والآن، حان وقت التفاوض مع "إفزي" حول شروط الانتقال، التي يبدو أنها أصبحت معقدة للغاية. وفقًا لتقرير "سبورت بيلد"، رفع نادي كولونيا مطالبه إلى 50 مليون يورو، ومن غير المؤكد ما إذا كان برايتون سيوافق على ذلك. كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات عند 35 مليون يورو.

كان برايتون قد عرض 20 مليون يورو في الصيف الماضي، دون أن يكون المالا قد لعب دقيقة واحدة في الدوري الألماني. كما يُقال إن نادي كولونيا رفض انتقالاً شتوياً مقابل 30 مليون يورو.