هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Riyad Mahrez Ahli Shamalsocial gfx
محمود خالد

"اختار الشمال بسبب ضيق الوقت" .. غموض إعلان صفقة رياض محرز يثير التوقعات بعودته للسعودية!

رياض محرز
الشمال
الأهلي
دوري نجوم بنك الدوحة
دوري روشن السعودي

جدل حول صفقة رياض محرز .. ما السبب؟

"يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم"، بتلك الكلمات، أعلن نادي الشمال عن تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري رياض محرز، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، والتي شهدت إنجازات خالدة في ملاعب السعودية.

وكان الأهلي قد قرر إنهاء عقد رياض محرز، في الصيف الماضي، حيث وجّه الشكر إليه عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم 2026، مع دفع الشرط الجزائي، التي يُزعم بأنها بلغت 15 مليون يورو.

وجاء رحيل رياض محرز عن الأهلي، بعد مسيرة من ذهب، قاد فيها الراقي، للتتويج بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة "2024/25 و2025/26"، فضلًا عن فوزه بلقب كأس السوبر السعودي.

  • لغز في إعلان نادي الشمال

    وأغدق نادي الشمال القطري، في توجيه رسائل الترحيب بنجمه الجزائري الجديد، عبر منصة (إكس)، برسائل حملت عبارات مثل "العالم يعرف اسمه، والآن يحمل اسمنا"، و"وصل، تم التوقيع، لنبدأ السحر".

    وفي بادرة طيبة، وجه نادي الأهلي رسالة إلى الشمال، بعبارة "الأسطورة رياض محرز، اعتنوا به جيدًا"، ليعلق النادي القطري بقوله "إنه في أيد أمينة، لقد بدأ يشعر وكأنه في بيته".

    الغريب في الأمر، هو ما أشار إليه الإعلامي وليد الفراج، الذي قال إن الشمال لم يكشف عن مدة العقد مع رياض محرز، ليبدأ معه جدل جديد، حول المدة والقيمة، وما إذا كان رحيله إلى الدوري القطري، بمثابة "انتقال مؤقت" قبل العودة إلى السعودية مجددًا.

  • هل يعود إلى دوري روشن؟

    وبدوره، علّق غرم العمري، وكيل اللاعبين، على صفقة رياض محرز، مرجحًا بأن يستمر العقد حتى نهاية الموسم الجاري "2026-2027".

    وأضاف العمري، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، أنه اختار نادي الشمال، في ظل ضيق الوقت بعد رحيله عن الأهلي، خاصة وأن النجوم العالميين يرفضون البقاء طويلًا عن الملاعب، فيما أرجح بأن عودة محرز إلى الدوري السعودي مسألة وقت، خاصة وأن نادي الشباب كان قريبًا من التعاقد معه في الصيف الماضي، إلا أن بعض التفاصيل عطلت الصفقة، مؤكدًا أن محرز يريد العودة إلى المملكة مرة أخرى، وهو ما دفعه للاعتقاد بأن مدة العقد لن تزيد عن سنة.

    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

    من جانبه، ردّ وليد الفراج بأنه يعتقد أن مدة العقد تبلغ عامين، ليردّ العمري بأن الشمال كان سيعلن عن هذا الأمر إذا كانت تلك المدة بالفعل، فيما أشار الناقد هاني الداود، إلى مسألة قيمة العقد، مرجحًا بأن محرز انتقل بنصف قيمة عقده مع الأهلي، وأن هذا كان سبب رحيله عن الراقي، بسبب راتبه المرتفع، ومن المحتمل أن يحصل محرز على عقد في السعودية، بعد انتهاء رحلته مع النادي القطري.


  • "صفقات جديدة في الشتاء"

    وتحدّث غرم العمري عن وضع الأهلي الحالي، مؤكدًا أن وضعه جيد، رغم رحيل ماتياس يايسله ورياض محرز وفرانك كيسييه، وقد يتسبب هذا الأمر في استياء جماهير الراقي، ولكنه واقع يجب أن نعيشه، مطالبًا الجماهير بالوقوف بجانب الفريق، الذي لم يحقق البطولات إلا بواقفة جماهيره.

    وطالب العمري أيضًا، بالابتعاد عن كثرة الضغط على الفريق، مشيرًا إلى أن الوضع قد يصبح أفضل بصفقة أو اثنتين في الفترة الشتوية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1077599285.jpgNurPhoto

    مسيرة رياض محرز مع الأهلي

    ورغم أنه تلقى الكثير من الانتقادات خلال فترته مع الأهلي، إلا أن "خبرة" رياض محرز دومًا ما كانت تصنع الفارق، عبر ثلاثة مواسم، شارك خلالها في 122 مباراة "رسمية"، بقميص عملاق جدة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 50 تمريرة حاسمة.

    وقدم رياض محرز 58 مساهمة تهديفية في دوري روشن (سجل 23 وصنع 35)، كما وقع على 13 هدفًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما قاد الأهلي لتحقيق اللقب الآسيوي مرتين، بينما لم يتمكن من تحقيق وعده للجماهير بجلب لقب الدوري السعودي.

المباريات التالية
LUS

LUS

دوري نجوم بنك الدوحة

17 أكتوبر 2026

الشمال

الشمال

الفيحاء

الفيحاء

دوري روشن السعودي

19 أكتوبر 2026

الأهلي

الأهلي