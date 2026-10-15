"اختار الشمال بسبب ضيق الوقت" .. غموض إعلان صفقة رياض محرز يثير التوقعات بعودته للسعودية!

"يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم"، بتلك الكلمات، أعلن نادي الشمال عن تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري رياض محرز، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، والتي شهدت إنجازات خالدة في ملاعب السعودية.

وكان الأهلي قد قرر إنهاء عقد رياض محرز، في الصيف الماضي، حيث وجّه الشكر إليه عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم 2026، مع دفع الشرط الجزائي، التي يُزعم بأنها بلغت 15 مليون يورو.

وجاء رحيل رياض محرز عن الأهلي، بعد مسيرة من ذهب، قاد فيها الراقي، للتتويج بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة "2024/25 و2025/26"، فضلًا عن فوزه بلقب كأس السوبر السعودي.