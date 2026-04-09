لا يروق للمشجعين قبل كل شيء أن مشاريع كرة القدم التابعة لشركة ريد بُل أُسست في المقام الأول لتسويق منتج «ريد بُل»، وأن كرة القدم ليست سوى وسيلة لتحقيق الغاية. وليس مشجعو بايرن وحدهم المنتقدين بفارق كبير؛ ففي أجزاء واسعة من البوندسليغا يواجه هذا النهج رفضًا، ولا سيما لدى مجموعات المشجعين المنظمة.

ففي مطلع العام الماضي فقط، أثار يورغن كلوب جدلًا بانتقاله إلى مجموعة ريد بُل. وعلى عدة لافتات، عبّر أنصار نادي 1. إف إس في ماينتس 05، أول محطة تدريبية لكلوب، عن استيائهم من قراره. وجاء فيها، من بين أمور أخرى: «هل أصابك الكلوب؟». وعلى لافتة أخرى كتبت «ألتراس ماينتس»: «نسيت كل ما جعلناك عليه».

وقالت «مجموعة الألتراس راينغولد»: «كلوب: أنا أحب الناس، إلى أن يخيّبوا أملي». في إشارة إلى تصريح للمدير الفني السابق لليفربول في الصيف الماضي. إذ كان قد أوضح في بودكاست «في رأس المدرب» قائلاً: «أنا أحب الناس... أتوجه إلى الناس بانفتاح تام، إلى أن يخيّبوا أملي. لا أنطلق منذ البداية من موقف مفاده أنهم على الأرجح سيخيّبون أملي».



