أعلن الظهير الأيسر ذلك في عدة منشورات على إنستغرام.
صفقة رعاية تحمل إمكانات لإشعال الجدل! نجم بايرن ميونيخ يصبح الوجه الجديد لريد بُل
"أبدأ فصلًا جديدًا مع ريد بُل. أنا فخور بأن أكون جزءًا من العائلة"، كتب ديفيز في منشوره على إنستغرام، حيث ظهر وهو يحمل علبة ويرتدي قبعة الشركة النمساوية لصناعة المشروبات.
خطوة من غير المرجح أن تحظى بقبول كبير لدى جماهير الفريق في ميونيخ. وتُعدّ جماهير التشجيع النشطة لنادي بايرن ميونيخ على وجه الخصوص خصمًا شرسًا لمجموعة ريد بُل ونفوذها في كرة القدم، وهو ما يتجلى بانتظام في لافتات مناهضة لريد بُل وكذلك في مقاطعة مباريات خارج الديار أمام آر بي لايبزيغ.
- AFP
انتقادات ليورغن كلوب بسبب انتقاله إلى ريد بُل
لا يروق للمشجعين قبل كل شيء أن مشاريع كرة القدم التابعة لشركة ريد بُل أُسست في المقام الأول لتسويق منتج «ريد بُل»، وأن كرة القدم ليست سوى وسيلة لتحقيق الغاية. وليس مشجعو بايرن وحدهم المنتقدين بفارق كبير؛ ففي أجزاء واسعة من البوندسليغا يواجه هذا النهج رفضًا، ولا سيما لدى مجموعات المشجعين المنظمة.
ففي مطلع العام الماضي فقط، أثار يورغن كلوب جدلًا بانتقاله إلى مجموعة ريد بُل. وعلى عدة لافتات، عبّر أنصار نادي 1. إف إس في ماينتس 05، أول محطة تدريبية لكلوب، عن استيائهم من قراره. وجاء فيها، من بين أمور أخرى: «هل أصابك الكلوب؟». وعلى لافتة أخرى كتبت «ألتراس ماينتس»: «نسيت كل ما جعلناك عليه».
وقالت «مجموعة الألتراس راينغولد»: «كلوب: أنا أحب الناس، إلى أن يخيّبوا أملي». في إشارة إلى تصريح للمدير الفني السابق لليفربول في الصيف الماضي. إذ كان قد أوضح في بودكاست «في رأس المدرب» قائلاً: «أنا أحب الناس... أتوجه إلى الناس بانفتاح تام، إلى أن يخيّبوا أملي. لا أنطلق منذ البداية من موقف مفاده أنهم على الأرجح سيخيّبون أملي».
ألفونسو ديفيز: إحصائيات موسم 2025/26
المباريات
15
الأهداف
0
التمريرات الحاسمة
3
دقائق المشاركة
550