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Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

صفقة برشلونة تقترب؟ ماريسكا يستبعد رودري من قادة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
إينزو ماريسكا
الدوري الإنجليزي الممتاز
رودري
روبن دياش
إرلينج هالاند
فيل فودين

الحديث عن عرض ثالث من برشلونة لضم النجم الإسباني

حصر إنزو ماريسكا مجموعة القيادة في مانشستر سيتي، لكن استبعاد رودري وسط شائعات ارتباطه ببرشلونة أحدث صدمة في أروقة ملعب الاتحاد.

وأكد المدرب الإيطالي أن اثنين فقط من النجوم الكبار مضمونان حاليًا مكانهما ضمن دائرته المقربة، في وقت يستعد فيه النادي لحقبة جديدة دون العديد من الشخصيات التي خدمته لفترة طويلة.

  • فراغ قيادي في الاتحاد

    كشف ماريسكا أنه سينتظر حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل أن يحدد نهائياً مجموعة القيادة في الفريق وسط تغييرات كبيرة داخل صفوف الفريق الأول.

    وبعد رحيل برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، أكد المدرب الإيطالي أن روبن دياش وإيرلينج هالاند هما العضوان الوحيدان المتبقيان من مجموعة القيادة السابقة اللذان يتنافسان حالياً على حمل شارة القيادة.

    وقال ماريسكا للصحفيين: «في الوقت الحالي هما روبن وإيرلينج [العضوان الوحيدان]، وأريد أن أنتظر حتى نهاية سوق الانتقالات ثم أختار اثنين آخرين».

    وشدد على أن تولي منصب القائد يحمل ثقلاً كبيراً، قائلاً: «أظهر روبن خلال فترة وجوده في هذا النادي طبيعته كلاعب، من حيث القيادة. من المهم أن يدرك القائد والزعيم أن سبب توليه القيادة هو أنني أتوقع منه المزيد. الأمر ليس لأنني أمنحه حرية أو امتيازاً أكبر، بل العكس، إذ يجب على مجموعة القيادة والقادة أن يقدموا أكثر ويبذلوا أكثر من غيرهم».


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    معضلة احتفال هالاند بالأهداف

    ورغم أنّ هالاند قائدٌ بطبيعته من خلال أدائه، فقد سبق أن اعترف ماريسكا بأنّ عقبةً لوجستيةً طريفة قد تمنع النرويجي من حمل شارة القيادة الأساسية. فالمدرب يطبّق قاعدةً صارمة يستدعي بموجبها القائد إلى الخط الجانبي لإعطائه التعليمات التكتيكية فور تسجيل أي هدف.

    وقد مازح ماريسكا بشأن هذا الأمر قائلاً: «إذا كان إيرلينج هو القائد، يا للهول! ستكون لدينا مشكلة، هل يمكنكم أن تتخيّلوا ذلك؟».

    ويبدو أنّ هذا التفضيل التكتيكي يضع دياش في موقع المرشح الأوّل لقيادة الفريق في الموسم الجديد.


  • إمكانية رحيل رودري عن برشلونة تلوح في الأفق

    ربما كان الجانب الأكثر دلالة في إعلان ماريسكا هو غياب رودري. فقائد المنتخب الفائز بكأس العالم، الذي كان أحد الركائز الأساسية في هيكل القيادة لدى بيب جوارديولا، يبدو أنه يقترب من الرحيل عن مانشستر.

    وتشير التقارير إلى أن لاعب الوسط يسعى للحصول على إذن خاص لتجنب العودة إلى مركز تدريبات سيتي في الوقت الذي تصل فيه المفاوضات مع برشلونة إلى مرحلة حاسمة.

    وكان سيتي قد رفض بالفعل عرضاً محسّناً بقيمة تقارب 60 مليون يورو من العملاق الكتالوني، لكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو مطلقة، وسط حديث عن عرض ثالث يقارب مطالب سيتي المالية.

    وكان ماريسكا حازماً عندما سُئل عن وضع الدولي الإسباني في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه يتوقع عودة الإسباني في الرابع عشر من أغسطس.


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    الخيارات الداخلية المتاحة أمام ماريسكا

    مع حاجة مجموعة القيادة إلى عضوين إضافيين على الأقل، بات أمام ماريسكا العديد من المرشحين من داخل الفريق للنظر فيهم. فقد تم طرح أسماء قائد كريستال بالاس السابق مارك جيهي، ويوشكو جفارديول، وفيل فودين جميعهم كخيارات محتملة لتولي هذه المهمة.

    وأبدى فودين، الذي أصبح الآن أطول لاعبي الفريق الأول بقاءً في النادي، رغبته في تحمّل المزيد من المسؤولية.

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