صفقة برشلونة تقترب؟ ماريسكا يستبعد رودري من قادة مانشستر سيتي

كشف ماريسكا أنه سينتظر حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل أن يحدد نهائياً مجموعة القيادة في الفريق وسط تغييرات كبيرة داخل صفوف الفريق الأول.

وبعد رحيل برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، أكد المدرب الإيطالي أن روبن دياش وإيرلينج هالاند هما العضوان الوحيدان المتبقيان من مجموعة القيادة السابقة اللذان يتنافسان حالياً على حمل شارة القيادة.

وقال ماريسكا للصحفيين: «في الوقت الحالي هما روبن وإيرلينج [العضوان الوحيدان]، وأريد أن أنتظر حتى نهاية سوق الانتقالات ثم أختار اثنين آخرين».

وشدد على أن تولي منصب القائد يحمل ثقلاً كبيراً، قائلاً: «أظهر روبن خلال فترة وجوده في هذا النادي طبيعته كلاعب، من حيث القيادة. من المهم أن يدرك القائد والزعيم أن سبب توليه القيادة هو أنني أتوقع منه المزيد. الأمر ليس لأنني أمنحه حرية أو امتيازاً أكبر، بل العكس، إذ يجب على مجموعة القيادة والقادة أن يقدموا أكثر ويبذلوا أكثر من غيرهم».



