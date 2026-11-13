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أحمد فرهود

صفقة برشلونة المرتقبة: رود نيستاد "مدافع هانزي فليك المثالي" لكن.. احذروا عيبه الخطير وضعوا تجربة بيدري أمام أعينكم

فقرات ومقالات
برشلونة
R. Nijstad
هانسي فليك
باو كوبارسي
تفينتي
الدوري الإسباني

هل يفعلها برشلونة؟!..

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برشلونة

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22 نوفمبر 2026

فياريال

فياريال

في كرة القدم، العناد لا يفيد أبدًا؛ لذا كان لزامًا على العملاق الكتالوني برشلونة أن يفتح ملف "قلب الدفاع"، الذي يعاني بشدة.

نعم.. برشلونة يعاني من أزمة دفاعية كبيرة؛ رغم الإبداعات الكروية التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

وحسبما ذكرته صحيفة "سبورت"، في الساعات الماضية؛ اختار العملاق الكتالوني المدافع الذي يريد ضمه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

هذا المدافع الذي اختاره برشلونة، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم؛ هو الهولندي الشاب رود نيستاد، نجم النادي المحلي تفينتي.

والمثير في الأمر أن نيستاد دخل حسابات برشلونة، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن الصفقة كانت مستحيلة، بسبب أمور مالية وفنية متعلقة بالناديين.

وبما أن ملف نيستاد فُتح من جديد؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط المهمة عن صفقة برشلونة الدفاعية المحتملة..

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    رود نيستاد.. صفقة هانزي فليك "المثالية"

    على الورق.. يلبي المدافع الهولندي الشاب رود نيستاد، كافة متطلبات الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

    تلبية نيستاد لمتطلبات فليك، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: مدافع أعسر.

    * ثانيًا: يبلغ طوله 1.95 متر.

    * ثالثًا: يجيد التعامل مع الكرات الهوائية.

    * رابعًا: رائع في إرسال الكرات الطولية الدقيقة.

    * خامسًا: هادئ ويجيد الخروج بالكرة تحت الضغط.

    * سادسًا: يعرف كيف يتمركز بخطوة استباقية أمام المهاجم.

    وهذا بالضبط ما يريده فليك؛ فهو يبحث عن مدافع أعسر يلعب بجوار النجم الشاب باو كوبارسي، في الخط الخلفي لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    كما أن أسلوب لعب برشلونة، يتطلب من المدافعين أن يعرفوا كيف يخرجون بالكرة تحت الضغط؛ إلى جانب بناء اللعب بشكل سليم، من الخلف إلى الأمام.

    أما أبرز نقطتين قد يحلهما نيستاد للعملاق الكتالوني؛ فهما التعامل مع الكرات الهوائية التي يعاني منها الفريق في أحيانٍ كثيرة، وضبط مصيدة التسلل في خطة الدفاع المتقدم، بفضل تمركزه الجيد وقراءته للعبة.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    رود نيستاد.. حلم اللعب بجانب باو كوبارسي

    جميع المميزات التي ذكرناها في السطور الماضية، عن المدافع الهولندي رود نيستاد؛ ستجعلنا نتشوق لرؤية ثنائيته مع باو كوبارسي، نجم العملاق الكتالوني برشلونة.

    كوبارسي يمتلك جودة عالية للغاية؛ خاصة في عملية الخروج بالكرة تحت الضغط وبناء اللعب من الخلف إلى الأمام، بل إنه يُعد من بين الأفضل في العالم في ذلك.

    ويلعب كوبارسي بـ"القدم اليمنى"؛ لذا من الطبيعي أن نشهد جودة غير طبيعية في الخط الخلفي لبرشلونة، حال تواجد مدافع أعسر بجواره، يمتلك المواصفات نفسها.

    وربما تكون نقطة ضعف كوبارسي الكبيرة، هي تغطية المساحات الشاسعة خلفه؛ حيث شاهدناه يبدع بشكل أكبر مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب الاعتماد على الدفاع المتأخر نسبيًا، وليس المتقدم مثل برشلونة.

    وقد يغطي نيستاد على كوبارسي، في هذه النقطة تحديدًا؛ وذلك بفضل تمركزه الرائع الذي تحدثنا عنه، بالإضافة إلى خطوته الاستباقية أمام المهاجم، والتي تساعده على قراءة اللعبة.

    لكن.. هل تعلم ما أكثر ما يجعلنا متشوقين لرؤية ثنائية "نيستاد - كوبارسي" عزيزي القارئ؟!

    الإجابة هي تصريحات نيستاد نفسه، البالغ من العمر 18 عامًا فقط؛ حيث أعرب عن رغبته الكبيرة في اللعب بجوار كوبارسي، الذي يكبره بعام واحد.

    واعترف النجم الهولندي بإعجابه الكبير بإمكانات كوبارسي؛ خاصة بعد أن شاهد تألقه في بطولة كأس العالم 2026، وكيف واجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تحديدًا.

    وأحيانًا.. تصريحات بعض اللاعبين عن نظرائهم في أندية أخرى، تجعلنا نشعر بأن هناك كيمياء بينهم، وتزيد من تخيلاتنا بشأن رؤيتهم معًا؛ وهو ما حدث لنا بعد حديث نيستاد عن المدافع الإسباني الشاب، ثم اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-NAC BREDA-TWENTEAFP

    رود نيستاد.. على برشلونة الحذر من نقطة ضعفه

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، بخصوص النجم الهولندي الشاب رود نيستاد، قد يجعلنا نشعر بأننا نتحدث عن مدافع متكامل؛ لكن هذه ليست الحقيقة عزيزي القارئ، فقد اعترف اللاعب بنفسه بنقطة ضعفه.

    نعم.. نيستاد قال في تصريحات سابقة: "الالتحامات؟ هذه ليست من نقاط قوتي؛ أنا نادرًا ما أدخل في مواجهات قوية مع المنافس".

    وبالفعل؛ الإحصائيات تؤكد أن نيستاد من أقل مدافعي الدوري الهولندي دخولًا في الالتحامات، حيث يعوض ذلك بالخطوة الاستباقية أمام المهاجم، كما ذكرنا.

    إلا أن هذه قد تكون نقطة ضعف خطيرة لبرشلونة، إذا تعاقد مع المدافع الهولندي الشاب؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: أكثر ما يُعاب على دفاع برشلونة الحالي، أنه أحيانًا يتصرف بنعومة زائدة.

    * ثانيًا: كرة القدم أصبحت لعبة بدنية الآن؛ لذا يجب أن يعرف المدافعون كيف يتفوقون في الالتحامات.

    وبالتالي؛ يجب أن يتحسن رود نيستاد في هذه النقطة بشكل كبير للغاية خلال الفترة القادمة، إذا أراد أن يصبح مدافعًا عالميًا بالفعل.

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  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رود نيستاد.. ضع تجربة بيدري أمام عينيك يا برشلونة

    أخيرًا.. لنتحدث عن معضلة العملاق الكتالوني برشلونة نفسه، في التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب رود نيستاد، من النادي المحلي تفينتي.

    صحيفة "سبورت" كشفت عن أن تفينتي، حدد مبلغ 20 مليون يورو؛ للتخلي عن نيستاد لبرشلونة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

    المبلغ الذي حدده تفينتي للتخلي عن نيستاد، يصطدم بواقعين للعملاق الكتالوني؛ وهما:

    * أولًا: قواعد اللعب المالي النظيف في برشلونة.

    * ثانيًا: برشلونة يرى أن هذا المبلغ ضخم للاعب شاب مثل نيستاد.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ نتذكر أن برشلونة أعلن بعد إغلاق الميركاتو الصيفي الماضي، أن لديه هامشًا يتراوح بين 3 و4 ملايين يورو فقط، وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

    أي إن برشلونة لن يستطيع إبرام صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ إلا إذا باع أحد نجومه، وحرر مساحة في قواعد اللعب المالي النظيف.

    وكل الأنظار تتجه حاليًا إلى الإسباني أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي تشير التقارير إلى خروجه من حسابات المدير الفني الألماني هانزي فليك، وبات المرشح الأقوى للرحيل.

    وإذا نجح برشلونة في بيع بالدي، بمبلغ مالي جيد في الميركاتو الشتوي؛ فإنه قد يستطيع في دخول السوق بقوة، لضم مدافع جديد.

    أما بخصوص النقطة الثانية، التي تتعلق برؤية برشلونة بأن المبلغ الذي حدده تفينتي لا يتناسب مع لاعب شاب مثل نيستاد، كما ذكرت صحيفة "سبورت"؛ فهنا يجب أن يضع العملاق الكتالوني تجربة النجم الإسباني الشاب بيدري جونزاليس، أمام عينيه.

    ما هي هذه التجربة؟!.. في صيف عام 2019، عندما أراد برشلونة التعاقد مع بيدري؛ حدد ناديه الإسباني لاس بالماس وقتها، مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عنه.

    برشلونة رفض هذا المبلغ، واعتبر أنه ضخم بالمقارنة مع لاعب صغير في السن "16 عامًا"، بل وكاد ينسحب من الصفقة؛ لولا تدخل الإسباني رامون بلانيس، الذي كان يشغل منصب السكرتير الفني للنادي آنذاك.

    بلانيس تمسك بالتعاقد مع بيدري، وحذر برشلونة من خسارة موهبة فريدة من نوعها، إذا انسحب من الصفقة؛ ليتوصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع لاس بالماس، على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع بيدري في صيف 2019؛ مقابل 5 ملايين يورو ثابتة.

    * ثانيًا: بقاء اللاعب مع لاس بالماس "معارًا" خلال موسم 2019-2020.

    * ثالثًا: إضافة متغيرات مالية مرتبطة بمشاركات اللاعب وإنجازاته، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 23 مليون يورو.

    * رابعًا: احتفاظ لاس بالماس بنسبة 15% من الأرباح الناتجة عن أي انتقال مستقبلي للاعب.

    وبالفعل؛ أصبح بيدري واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأثبت أن الاستثمار في المواهب الشابة قد يحقق عوائد رياضية ومالية هائلة.

    لذا؛ فإن برشلونة يجب أن يفكر مائة مرة قبل أن ينسحب من صفقة موهبة كروية مهمة مثل نيستاد، لمجرد الاختلاف في تقييم قيمة الصفقة.

    وربما تكون الـ20 مليون يورو التي سيدفعها برشلونة في نيستاد، مجرد مبلغ بسيط للغاية؛ إذا أصبح هذا اللاعب أحد أفضل مدافعي العالم، بعد عام أو اثنين أو حتى ثلاثة.

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تفينتي

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برشلونة

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فياريال

فياريال