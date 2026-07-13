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معتز الجمال

بعد تعثر صفقة خلايلي.. نجم عربي على رادار إنتر لتعويض رحيل دومفريس

إنتر
انتقالات
فيرونا
رفيق بلغالي

آخر مستجدات الجبهة اليمنى..

تواجه إدارة نادي إنتر الإيطالي تطورات مفصلية في سوق الانتقالات، إثر عدم اجتياز الجناح الأيمن، عنان خلايلي، للفحص الطبي الرياضي التابع للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية. ويخضع اللاعب حالياً لفحوصات طبية دقيقة لتحديد إمكانية قيده رسمياً في الكشوفات.

وفي حال عدم تجاوزه لهذه الاختبارات، سيعود إلى ناديه يونيون سانت جيلواز، مما يلزم إدارة "النيراتزوري" بالبحث عن أهداف أخرى. وباتت فرضية انهيار الصفقة المقدرة بـ 25 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت مطروحة بقوة، وهو ما دفع الثنائي بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو لتقييم خيارات بديلة، حيث تبقى الأولوية القصوى هي إيجاد بديل لدينزل دومفريس المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد.

  • الجزائري بلغالي ضمن الخيارات

    وبرز اسم الجزائري رفيق بلغالي (مواليد 2002)، المولود في بلجيكا والمحترف في صفوف هيلاس فيرونا بعقد يمتد حتى عام 2029، ضمن الخيارات المدرجة على طاولة الإنتر. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، يُعد لاعب ميخيلين السابق خياراً اقتصادياً مقارنة بصفقة خلايلي، رغم أن إدارة فيرونا حددت مبلغ 15 مليون يورو كقيمة مبدئية للتخلي عنه. ويحظى بلغالي، الذي سجل هدفاً للمنتخب الجزائري في مباراته التي انتهت بالتعادل (3-3) أمام النمسا في كأس العالم، باهتمام أندية إيطالية أخرى أبرزها يوفنتوس ونابولي.

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  • جويلا دوي يتصدر الأولويات

    إلى جانب ذلك، لا يُعد بلغالي الخيار الوحيد المتاح، حيث يتصدر الإيفواري جويلا دوي، لاعب نادي ستراسبورج، قائمة اهتمامات الإدارة الفنية. ويحظى الجناح الشاب (مواليد 2002)، والذي شارك مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم، بقناعة تامة لملاءمته للمشروع التكتيكي لبطل إيطاليا؛ بفضل قدرته على تغطية الرواق الأيمن بفاعلية حركية كبيرة، مما يضمن تعويضاً تكتيكياً مناسباً لغياب خلايلي.

    وعلى الرغم من أن دوي يميل للنزعة الدفاعية واسترجاع الكرة أكثر من مساهماته الفنية الهجومية، إلا أن العقبة الرئيسية في مسار الصفقة تكمن في المطالب المالية لنادي ستراسبورج، الذي يقدر قيمة لاعبه بنحو 40 مليون يورو.

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