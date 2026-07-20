وكيله يكشف الحقائق رسميًا.. حسم جدل انهيار صفقة انتقال سامو كوستا إلى النصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي سامو كوستا، إلى صفوف عملاق الرياض النصر.
وقيل في البداية إن النصر حسم صفقة كوستا؛ قبل أن تخرج تقارير تُحذر من انهيار الصفقة، بسبب خلاف مالي ودخول منافسين جدد.
شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي سامو كوستا، إلى صفوف عملاق الرياض النصر.
وقيل في البداية إن النصر حسم صفقة كوستا؛ قبل أن تخرج تقارير تُحذر من انهيار الصفقة، بسبب خلاف مالي ودخول منافسين جدد.
وفي هذا السياق.. كشف أوليسيس سانتوس، وكيل أعمال النجم البرتغالي سامو كوستا، متوسط ميدان نادي ريال مايوركا الإسباني، عن حقيقة انهيار صفقة انتقال اللاعب إلى عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
سانتوس أكد في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الإثنين، أن صفقة انتقال كوستا إلى النصر "مستمرة"؛ حيث تسير المفاوضات بشكلٍ إيجابي للغاية، مع إدارة ريال مايوركا.
وأضاف سانتوس: "هُناك عمل مستمر ودؤوب بين الناديين؛ من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن جميع التفاصيل المالية والتعاقدية في الصفقة".
واستكمالًا لتصريحاته.. نفى أوليسيس سانتوس، وكيل أعمال النجم البرتغالي سامو كوستا، متوسط ميدان نادي ريال مايوركا الإسباني، وجود أي عراقيل في صفقة انتقال اللاعب إلى عملاق الرياض النصر؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.
وعن ذلك يقول سانتوس: "جميع الأطراف المعنية في الصفقة، تعمل بمرونة وإيجابية؛ وهو ما يجعل كوستا قريبًا جدًا، من ارتداء قميص النصر".
وشدد وكيل كوستا على أنه إذ لم يحدث أي شيء مفاجئ؛ فإن الإعلان عن انتقال اللاعب إلى الفريق النصراوي، سيكون في أقرب وقتٍ ممكن.
النجم البرتغالي سامو كوستا البالغ من العمر 25 سنة، بدأ مسيرته الكروية في أندية محلية مغمورة؛ قبل الانضمام إلى الفئات السنية لنادي سبورتنج براجا، صيف 2016.
وفي صيف 2020.. قام براجا بـ"تصعيد" كوستا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكنه أعاره بعد شهر واحد فقط إلى نادي ألميريا الإسباني، ثم بيعه نهائيًا لنفس الفريق في 2021.
ومثّل النجم البرتغالي الذي يجيد في وسط الميدان، فريق ألميريا الأول لكرة القدم، لمدة موسمين كاملين؛ لينتقل بعدها إلى نادي ريال مايوركا الإسباني، بشكلٍ رسمي.
ومع مايوركا.. لعب سامو كوستا 108 مباريات، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 8 أهداف، مع صناعة 5 تمريرات حاسمة "أسيست" إلى زملائه.
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ومن ناحيته.. عملاق الرياض النصر يُعاني من أزمة مالية حاليًا، تؤثر على تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية؛ حسب العديد من المصادر المقربة من النادي.
أزمة النصر المالية، ممتدة من الموسم الرياضي الماضي أساسًا؛ والذي تحصل فيه على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 7 سنوات.
لقب دوري 2025-2026؛ جاء بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي فضل عدم تجديد عقده والرحيل رسميًا.
وبعد رحيل جيسوس؛ قام النصر بالتعاقد مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، لقيادة الفريق الأول في الفترة القادمة.