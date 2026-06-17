اشتعل الميركاتو الصيفي مبكرًا بين السعوديين والأوروبيين، بفضل الصفقة التي تقترب من الأهلي المدافع الجامبي أبوبكر سيدي كينتي؛ مدافع ترومسو النرويجي، الذي أنهى الراقي اتفاقه معه بالفعل.
"جئنا لنكسر أنف الأوروبيين" .. صفقة الأهلي المرتقبة من الدوري النرويجي تشعل سوق الانتقالات السعودي مبكرًا
ما القصة؟
قبل أسبوع، أكد موقع "footy-africa"، فقد اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية، ليكون اللاعب الجامبي أحدث التدعيمات القوية للنادي الأهلي في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.
والليلة، يؤكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو المعلومة نفسها، موضحًا أن الأهلي هزم عدة أندية أوروبية في طريقه نحو المدافع الشاب، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.
وأشار رومانو إلى أن كينتي في طريقه لإجراء الفحص الطبي في لشبونة، قبل التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات مع قلعة الكؤوس.
الشد والجذب بين السعوديين والأوروبيين
تلك الصفقة التي تقترب من الأهلي تسببت في غضب بعض الحسابات الجماهيرية الأوروبية، مستغربة من تفضيل لاعب يبلغ من العمر 19 عامًا لدوري روشن السعودي على كبرى أندية أوروبا.
أحد الحسابات الأجنبية كتب: "لهذا السبب أكره أندية السعودية. أحد أكثر اللاعبين المدافعين المركزيين إشراقًا وصاعدًا للأعلى قد أهدر مسيرته للتو وانتقل إلى السعودية. وهو ليس اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك، بل كثيرون آخرون فعلوا الشيء نفسه".
تلك التغريدة الأجنبية الغاضبة أعاد الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري نشرها، معربًا عن فخره بما تحققه الثورة السعودية في سوق الانتقالات العالمي، مستعرضًا عضلاته بعبارة "جاء من يكسر أنف الأوروبيين في سوق الانتقالات".
وكتب البكيري تحديدًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الملفت في صفقة تعاقد النادي الأهلي السعودي مع المدافع كينتي ليس فقط كونه مدافع شاب كان مطمع أندية أوروبية فقط، لكن تلك التعليقات التي رافقت إعلان فيريزو عن الصفقة، والتي لاقت أكثر من 60 تعليقًا".
وأضاف: "على انتقاصه من الكرة السعودية وجذبها للنجوم والمواهب لدوريها، تذكرت مقولة ذلك الصحافي البرازيلي الفرح بالنقلة السعودية، وقال (أخيرًا جاء من يكسر أنف الأوروبيين في سوق انتقالات اللاعبين المحترفين)".
صعود صاروخي للمدافع الجامبي في أوروبا
يمثل هذا الانتقال قفزة هائلة في مسيرة كينتي المهنية، الذي انضم إلى ترومسو في مارس 2025 وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.
ومنذ وصوله إلى الملاعب النرويجية، شارك المدافع الصلب في 38 مباراة، مقدمًا مستويات لفتت أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى بفضل دقة تدخلاته وبنيانه الجسدي القوي.
وعلى الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظي به اللاعب من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني، إلا أن عرض الأهلي كان الأكثر إغراءً من الناحية المادية والاستراتيجية.
وكان كينتي قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى نادي كولن الألماني، لكن الصفقة كانت مرهونة ببيع لاعبين من النادي الألماني، مما منح الأهلي الأفضلية لحسم الأمور لصالحه.
متى يبدأ الميركاتو في السعودية؟
من المقرر أن ينطلق الميركاتو الصيفي لعام 2026 في دوري روشن السعودي في 22 من يوليو المقبل، على أن يغلق أبوابه في السادس من سبتمبر المقبل.