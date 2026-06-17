"جئنا لنكسر أنف الأوروبيين" .. صفقة الأهلي المرتقبة من الدوري النرويجي تشعل سوق الانتقالات السعودي مبكرًا

قبل أسبوع، أكد موقع "footy-africa"، فقد اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية، ليكون اللاعب الجامبي أحدث التدعيمات القوية للنادي الأهلي في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

والليلة، يؤكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو المعلومة نفسها، موضحًا أن الأهلي هزم عدة أندية أوروبية في طريقه نحو المدافع الشاب، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأشار رومانو إلى أن كينتي في طريقه لإجراء الفحص الطبي في لشبونة، قبل التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات مع قلعة الكؤوس.







