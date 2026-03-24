في إسبانيا، كشف بيدرو فولانا، الصحفي في شبكة «كادينا سير»، أن نادي أتلتيكو مدريد قد اتفق مع دييغو بابلو سيميوني، مدرب «الكولتشونيروس»، على عدم السماح لنيكو غونزاليس بالوصول إلى عدد المباريات المتفق عليه بين النادي المدريدي ويوفنتوس، وذلك لتجنب تفعيل شرط الشراء الإلزامي. ويحتاج اللاعب الأرجنتيني إلى 7 مباريات أخرى لمدة نصف ساعة على الأقل. حتى اليوم، سجل اللاعب المولود عام 1998 مشاركة في 14 مباراة بالدوري لمدة 45 دقيقة على الأقل، من أصل 21 مباراة متوقعة (إجمالاً، وبالنظر إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً، يبلغ عدد مشاركات نيكو غونزاليس لمدة 45 دقيقة على الأقل 18 مباراة).
صفقة استعادة نيكو غونزاليس: شروط أتلتيكو مدريد الصارمة لسيمنيوني، ماذا ستفعل يوفنتوس الآن؟
أتلتيكو يريد نيكو، لكن بشروطه الخاصة
في الصيف الماضي، انتقل لاعب فيورنتينا السابق على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى أتلتيكو مدريد، مع شرط شراء إلزامي محدد بمبلغ 32 مليون يورو ومرتبط بعدد مباريات يشارك فيها لمدة 45 دقيقة على الأقل (21 مباراة في المجموع). أداء اللاعب تحت قيادة دييغو سيميوني مرضٍ للغاية، لكن المصادر الإسبانية متأكدة: لدى الكولتشونيروس استراتيجية محددة للصيف المقبل. وفقًا لما أوردته صحيفة توتوسبورت، وبحسب صحفي من كادينا سير، فإن الكولتشونيروس مهتمون بالتعاقد مع الجناح، الذي سيبلغ 28 عامًا في 6 أبريل المقبل.
ماذا تفعل يوفنتوس؟
يبدو أن خطة أتلتيكو مدريد تتمثل في إجراء مفاوضات مع يوفنتوس في نهاية الموسم للتوصل إلى اتفاق بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بشأن خيار الشراء المرتبط بعدد المباريات. ويبقى أن نرى، في هذه المرحلة، ما ستكون نية النادي البيضاء: هل ستقبل اتفاقاً بأقل من المبلغ المتفق عليه، أم سترفض العرض في انتظار عروض أخرى، أم، من يدري، ربما تقرر الإبقاء على نيكو غونزاليس في التشكيلة تحت تصرف لوتشيانو سباليتي، الذي يقدّر، وفقاًلـ"توتوسبورت"، قدرات اللاعب الأرجنتيني.