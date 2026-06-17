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Stephen Darwin و علي سمير

أهم صفقات اللاعبين لهذا الأسبوع | ريال مدريد يتسوق من الدوري الإنجليزي "مرتين" ويوفنتوس يحسم التعاقد مع بوجا

انتقالات
فقرات ومقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
مارك كوكوريلا
بيرناردو سيلفا
جيريمي بوجا

مع انطلاق فترة الانتقالات في العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى، يُعد موقع GOAL، بالتعاون مع eToro، مرجعك الأول لمعرفة جميع الصفقات الكبرى التي تمت. هل سيكسر أحد أندية مانشستر حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إليوت أندرسون؟ وهل سينضم مايكل أوليسي إلى ريال مدريد؟ تابع هنا جميع الصفقات الكبرى طوال فصل الصيف!

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    برناردو سيلفا (من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد - انتقال مجاني)

    لم يهدر جوزيه مورينيو أي وقت في إحداث تغييرات جذرية في تشكيلته عقب الإعلان عن توليه مهام التدريب في ريال مدريد، حيث استعان بخبرة مواطنه البرتغالي برناردو سيلفا ليعمل معه في سانتياجو برنابيو.

    بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي عقب فوزه بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، ومجموعة كبيرة من الألقاب الأخرى تحت قيادة بيب جوارديولا، يتوجه برناردو الآن إلى ريال بموجب عقد مدته سنتان في محاولة لاستعادة لقب الدوري الإسباني من برشلونة.

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  • جيريمي بوجا (من نيس إلى يوفنتوس - (4 ملايين جنيه إسترليني))

    أكد نادي يوفنتوس في 15 يونيو أنه قام رسميًا بتفعيل خيار الشراء لضم جيريمي بوجا من نادي نيس الفرنسي.

    وكان الجناح السابق لفريق تشيلسي قد أمضى النصف الثاني من موسم 2025-26 معارًا لدى العملاق الإيطالي، حيث سجل أربعة أهداف في 15 مباراة بالدوري، وينضم الآن إلى الفريق بشكل نهائي مقابل مبلغ متواضع يزيد قليلاً عن 4 ملايين جنيه إسترليني.

  • Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    نيكولو زانيولو (من جلطة سراي إلى أودينيزي - 4 ملايين جنيه إسترليني)

    انتقل لاعب خط الوسط السابق في نادي أستون فيلا، نيكولو زانيولو، بشكل نهائي إلى نادي أودينيزي، بعد أن كان لاعبًا أساسيًّا في الفريق خلال موسم 2025-26.

    وبعد فترة الإعارة الأولى من جلطة سراي، قام أودينيزي بتفعيل بند في عقد الإعارة بقيمة تبلغ حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، حيث وقع زانيولو، الذي سجل خمسة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، عقدًا يمتد حتى عام 2029.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    جاماي سيمبسون بوسي (من مانشستر سيتي إلى نادي كولن - 4 ملايين جنيه إسترليني)

    بعد أن واجه صعوبات في إثبات نفسه مع مانشستر سيتي عقب مشاركته الأولى مع الفريق الأول على يد بيب جوارديولا في عام 2024، قضى سيمبسون- بوسي ستة أشهر مع نادي سلتيك قبل أن ينضم إلى نادي كولونيا، أحد أندية الدوري الألماني، خلال النصف الثاني من موسم 2025-26.

    وقد كانت تلك الفترة القصيرة كافية لإقناع النادي بتفعيل بند الانتقال الدائم المتفق عليه بقيمة تبلغ حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني، حيث وقع اللاعب الشاب عقدًا يمتد حتى عام 2030.

  • Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    كيسوكي جوتو (من أندرلخت إلى إس سي فرايبورج - 8.5 مليون جنيه إسترليني)

    عزز فريق فرايبورج، الذي خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا، خط هجومه بضم المهاجم الياباني كيسوكي جوتو.

    وكان جوتو قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى فريق «آر إس سي إيه فيوتشرز» الذي يلعب في الدرجة الثانية البلجيكية، حيث سجل 13 هدفًا في 31 مباراة قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي «أندرلخت».

    وكان ذلك كافيًا لإقناع نادي فرايبورج الذي يلعب في الدوري الألماني بالتعاقد معه، حيث وصف عضو مجلس الإدارة يوخن ساير اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بأنه يتمتع بشخصية استثنائية.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    كوستينيا (من أولمبياكوس إلى برايتون - 11 مليون جنيه إسترليني)

    اتخذ نادي برايتون خطوة مبكرة في فترة الانتقالات الصيفية بضم الظهير البرتغالي كوستينيا من أولمبياكوس مقابل مبلغ يقارب 11 مليون جنيه إسترليني.

    ويمثل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع النادي اليوناني، دعمًا قويًا لفريقه الجديد في مركز الظهير الأيمن، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب الهولندي المخضرم جويل فيلتمان لمغادرة النادي عند انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

  • Sunderland v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    فلورنتينو (من بنفيكا إلى بيرنلي - 21 مليون جنيه إسترليني)

    أصبح لاعب الوسط البرتغالي القادم من بنفيكا، في المركز الثاني لأغلى صفقات الانتقال في تاريخ بيرنلي، بعد أن قام النادي الإنجليزي بتفعيل بند في عقده بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.

    اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي سبق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لعب الموسم الماضي معارًا لصفوف الكلاريتس، وظهر في 31 مباراة بالبريميرليج.

    ومن المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في سعي الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى خلال الموسم المقبل 2026/2027.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    مارك كوكوريلا (من تشيلسي إلى ريال مدريد - 52 مليون جنيه إسترليني)

    قام جوزيه مورينيو بالاستعانة بلاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز في أول صفقة انتقالات رسمية له خلال فترة توليه منصب المدير الفني لريال مدريد للمرة الثانية، حيث اتفق مع نادي تشيلسي على صفقة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني لضم الظهير الدولي الإسباني مارك كوكوريلا.

    ولا شك أن خروج «البلوز» من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-27 لعب دورًا في ذلك، حيث اتخذ كوكوريلا قرارًا مثيرًا للجدل بالانضمام إلى ريال مدريد على الرغم من أنه كان لاعبًا في صفوف برشلونة في بداية مسيرته الكروية.