أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | أنسو فاتي يغادر برشلونة وريال مدريد يشتري لاعبه ويبيعه في وقت واحد

اتخذ روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، خطوة للتعاقد مع الحارس المخضرم مارتن دوبرافكا من فريق بيرنلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان دوبرافكا الحارس الأساسي لفريق «الكلاريتس» في موسم 2025-26، حيث خاض 35 مباراة في البريميرليج، ومن المرجح الآن أن يكون الحارس الاحتياطي لأنتونين كينسكي في صفوف «السبيرز».