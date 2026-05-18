5 صفقات محتملة: الاتحاد يختار "مطاريد" الهلال والنصر.. ثورة محلية تعالج مشاكل العميد ولكن!

من رحم الرماد، تولد الثورة دائمًا.. ففي جدة، حيث لم تهدأ عاصفة الغضب الجماهيري، طوال موسم 2025-2026 "العجاف"؛ قرر صناع القرار في نادي الاتحاد ألا يكتفوا بمسح غبار الخيبة، بل بهدم الهيكل القديم وبنائه من جديد.

وفي هذا الصيف، لا صوت يعلو داخل قلعة العميد، فوق الغربلة الشاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ فهُناك ثورة صفقات محلية "محتملة"، لإعادة هوية البطل المفقودة.

ولم يعد الأمر مجرد رغبة في التدعيم فقط، وإنما هو قرار استراتيجي للعودة إلى المُنافسة بقوة، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ مع إيصال رسالة إلى جميع المنافسين الكبار، وهي: "عميد آسيا يمرض.. لكنه لا يموت أبدًا".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الصفقات المحلية التي رصدها نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، وكيف يُمكن أن تخدم العميد في الموسم الرياضي القادم.