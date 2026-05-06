لم ينكر المشاجرة ولكن .. كاريراس يرد ببيان رسمي على جدل تعرضه لـ"الصفع" من روديجر

في ليلة الثلاثاء، أصدر نجم مانشستر يونايتد السابق بيانًا قاطعًا عبر حسابه على إنستجرام لتوضيح موقفه داخل صفوف ريال مدريد. وتأتي تعليقات المدافع في أعقاب تكهنات مكثفة بشأن سلوكه وحادثة محددة وقعت في ملعب التدريب.

وكتب كاريراس: "في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض الإيحاءات والتعليقات عني لا تعكس الواقع. كان التزامي تجاه هذا النادي والمدربين الذين عملت معهم مطلقاً منذ اليوم الأول، وسيظل كذلك. منذ عودتي، عملت دائماً بأقصى درجات الاحترافية والاحترام والتفاني. لقد كافحت بشدة لتحقيق حلمي بالعودة إلى دياري".