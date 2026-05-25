صفر من ريال مدريد .. الإعلان عن قائمة إسبانيا لكأس العالم 2026
هيمنة برشلونة وغياب ريال مدريد
في خطوة أذهلت البعض، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، لن يضم تشكيل المنتخب الوطني المشارك في البطولة أي لاعب من نادي ريال مدريد الإسباني. ويأتي هذا الاستبعاد التاريخي في الوقت الذي يعتمد فيه دي لا فوينتي بشكل كبير على برشلونة بطل الدوري الإسباني، الذي يضم ثمانية لاعبين في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.
وتشمل القائمة الكاملة لنجوم برشلونة المتجهين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كل من جوان جارسيا وإريك جارسيا وبو كوبارسي وجافي وبيدري وداني أولمو وفيران توريس ويامال. وهي تشكيلة تكافئ النجاح المحلي للعملاق الكتالوني، بينما تترك لاعبين مثل دين هاةسن واللاعب المخضرم داني كارباخال من ريال مدريد خارج الصورة.
دي لا فوينتي يدافع عن لقب «المفضل»
دي لا فوينتي واثق من أن منتخب إسبانيا الذي يقوده قادر على تكرار النجاح الذي حققته البلاد عام 2010. وفي حديث له في وقت سابق من هذا الشهر، أبدى المدرب تفاؤلاً كبيراً بفرص إسبانيا، ووضعها في قمة الترتيب الدولي جنباً إلى جنب مع القوى الكبرى الأخرى في عالم كرة القدم.
وقال المدرب البالغ من العمر 64 عاماً: "علينا أن نتحلى بالحذر، على الرغم من أننا المرشحون للفوز. علينا أن نبقى واقعيين. لا أخجل من القول إننا المرشحون للفوز، لكننا مرشحون بنفس القدر مثل إنجلترا أو فرنسا". كما أقر بصعوبة تضييق نطاق خياراته، مضيفاً: "أهم عملية هي اكتشاف اللاعبين، لكن الجزء الأكثر إيلاماً هو استبعاد اللاعبين الذين يتمتعون بالمستوى الكافي للانضمام إلى الفريق".
غيابات اللاعبين وإصابات النجوم البارزين
استبعاد نجوم ريال مدريد ليس الموضوع الوحيد الذي يشغل الرأي العام، حيث غاب العديد من الأسماء البارزة عن التشكيلة بسبب مزيج من الخيارات التكتيكية والمشاكل البدنية. وربما يكون فيرمين لوبيز هو الأكثر حظًا سيئًا بينهم، بعد أن تم استبعاده إثر إصابته بكسر في عظم مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى خلال فوز برشلونة الأخير 3-1 على ريال بيتيس. أما نيكو ويليامز فقد نجح في الانضمام إلى التشكيلة النهائية رغم تعرضه لإصابة في أواخر الموسم مع نادي أتلتيك.
تضم التشكيلة مزيجاً من المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثي آرسنال ديفيد رايا ومارتين زوبيمندي وميكيل ميرينو، إلى جانب رودري من مانشستر سيتي.
التشكيلة الكاملة للمنتخب الإسباني المكونة من 26 لاعبًا
ستضع إسبانيا اللمسات الأخيرة على استعداداتها من خلال مباريات ودية ضد العراق والمكسيك قبل خوض مباريات المجموعة H في كأس العالم، حيث ستواجه الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروجواي. ولا يزال عمق خط الوسط يمثل أكبر نقاط قوة إسبانيا، حيث يشكل بيدري ورودري وفابيان رويز وزوبيمندي المحرك الرئيسي الذي يدعم المواهب الإبداعية في الخطوط الأمامية.
وفيما يلي قائمة اللاعبين الكاملة:
حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، جوان جارسيا.
المدافعون: مارك كوكوريلا، أليخاندرو جريمالدو، باو كوبارسي، أيمريك لابورت، مارك بوبيل، إريك جارسيا، ماركوس يورينتي، بيدرو بورو.
لاعبو خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، مارتين زوبيمندي، جافي، رودري هيرنانديز، أليكس باينا، ميكيل ميرينو.
المهاجمون: داني أولمو، نيكو ويليامز، ييريمي بينو، فيران توريس، بورخا إجليسياس، فيكتور مونوز، لامين يامال، ميكيل أويارزابال.