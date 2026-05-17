Francesco Schirru

صراع المقاعد الأوروبية في إيطاليا .. روما يحسم الديربي ويوفنتوس يسقط ويبتعد عن دوري الأبطال

نابولي وإنتر في دوري أبطال أوروبا، ولا يزال هناك فريقان لم يتأهلا بعد

وصل دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2025/2026 إلى محطته النهائية، حيث ستُختتم البطولة بالمباراة الأخيرة التي ستحدد النتائج النهائية بخصوص المقاعد الأوروبية. السؤال الرئيسي يتعلق بالسباق على دوري أبطال أوروبا، الذي لم يحسمه الجولة قبل الأخيرة بالتأكيد. أو بالأحرى، حسمه جزئياً بعد مباريات الساعة الواحدة، بالنظر إلى تأهل نابولي، الذي ينضم إلى إنتر بطل إيطاليا في البطولة القارية الكبرى لموسم 26/27.

وبذلك لا يزال هناك فريقان، سيتم تحديدهما رسمياً من بين يوفنتوس وكومو وميلان وروما بعد المباريات الثلاث التي ستقام في وقت واحد في الجولة 38.

وكما حدث في الجولة الماضية، ستشهد الجولة النهائية أيضاً نزول الفرق التي تسعى لتحقيق الهدف نفسه إلى الملعب في نفس الوقت لضمان سير البطولة بشكل منتظم والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يبلغ قيمة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عشرات الملايين، لدرجة أن الفرق تحصل بمجرد التأهل على ما لا يقل عن 35 مليون يورو من المشاركة.

يضاف إلى ذلك المبالغ الناتجة عن النتائج، وعائدات التذاكر، والرعاة، والاتفاقيات المختلفة، والتي يمكن أن تضاعف، بل وتضاعف ثلاث مرات، إجمالي الإيرادات على مدار العام.

  • روما وميلان يقتربان من دوري أبطال أوروبا بفوزهما

    يخوض روما مباراة في فيرونا من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في حال فوزه على الفريق الأصفر والأزرق، بغض النظر عن نتائج ميلان ويوفنتوس، بعد فوزه في الديربي على لاتسيو اليوم بهدفين نظيفين بتوقيع جيانلوكا مانشيني.

    وبالمثل، فإن ميلان سيضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا إذا حصد النقاط الثلاث في المباراة ضد كالياري عقب انتصاره الأحد على جنوى بهدفين لهدف.

    الفريق الوحيد الذي عليه الفوز والأمل في تعثر ميلان و/أو روما هو يوفنتوس، الذي خسر أمام فيورنتينا على أرضه في تورينو بهدفين نظيفين، مما سمح للروسونيري والجيالوروسي بتجاوزه في الترتيب.


  • نتائج يوفنتوس

    الهزيمة على أرضه أمام فيورنتينا قد أخرجت يوفنتوس عملياً من السباق على المركز الرابع. فحتى لو فاز في ديربي تورينو، سيتعين على «البيانكونيري» أن يعتمدوا على تعثر ميلان وروما وكومو.

    وإذا حصد اثنان من ميلان وكومو وروما النقاط الثلاث، فسيضطر يوفنتوس للعب في الدوري الأوروبي.

    وإذا تعادل أحد الفريقين ميلان أو روما وفاز يوفنتوس، فسيتأهل البيانكونيري إلى دوري أبطال أوروبا: ففي حالة التعادل في النقاط، يتفوق يوفنتوس على كلا الفريقين، في الحالة الأولى بفارق الأهداف وفي الحالة الثانية بنتائج المواجهات المباشرة.

    في هذا السياق، يجب على يوفنتوس أن تأخذ في الاعتبار نتيجة مباراة كومو ضد كريمونسي، نظراً لتفوق كومو في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

  • أربع فرق متساوية في عدد النقاط؟

    قد تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي تعادلًا في النقاط بين الفرق الأربعة، في حال تعادل ميلان وروما وفاز الثنائي كومو ويوفنتوس في المباراة الختامية للبطولة.

    مع حصول ميلان وروما ويوفنتوس وكومو على 71 نقطة، سيتم تحديد الفريقين المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا، وكذلك الفرق التي ستخوض دوري أوروبا، من خلال ترتيب المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية.

    في هذه الحالة، سيلعب ميلان وكومو في دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب روما ويوفنتوس في الدوري الأوروبي: حيث يبلغ رصيد الروسونيري واللارياني 10 نقاط في المواجهات المباشرة، و6 نقاط للبيانكونيري و5 نقاط للروما.