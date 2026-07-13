صراع الرواتب في ريال مدريد.. مبابي وبيلينجهام وراء تعثر مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور!

وفقاً لموقع "أوك دياريو"، يتمسك فينيسيوس بالحصول على راتب يقترب من 20 مليون يورو صافياً في الموسم الواحد، وهو رقم سيضعه على رأس قائمة الرواتب في النادي. ومع ذلك، تتردد إدارة ريال مدريد في تلبية هذه المطالب، سعياً منها للحفاظ على هيكل صارم للأجور داخل غرفة الملابس.

ويصر فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز على تجنب أي موقف قد يخلق احتكاكات بين نجوم الفريق البارزين. ومع وجود أسماء بحجم كيليان مبابي وجود بيلينجهام يتقاضون رواتب ضخمة بالفعل، يعتقد النادي أنه لا ينبغي السماح لأي فرد بكسر هذا التوازن الاقتصادي المصمم بعناية. الرسالة القادمة من "فالديبيباس" حازمة: المشروع الرياضي يأتي دائماً قبل أي لاعب، بغض النظر عن مكانته على أرض الملعب.