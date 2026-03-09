Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Xavi Messi GFXGoal AR
علي رفعت

صراعات برشلونة الداخلية تشتعل.. هل تعمد تشافي هيرنانديز الكذب بلسان ميسي؟!

ما الذي أوقع تشافي هيرنانديز نفسه فيه؟!

فجر تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة السابق موجة عارمة من الجدل في الأوساط الرياضية عقب إطلاقه تصريحات صحفية نارية اتهم فيها إدارة النادي الحالية بعرقلة عودة الأسطورة ليونيل ميسي. 

ادعى هيرنانديز أن الإدارة برئاسة جوان لابورتا هي من منعت وصول النجم الأرجنتيني إلى قلعة النادي الكتالوني في صيف عام 2023 رغم وجود موافقة رسمية من رابطة الدوري الإسباني على تفاصيل العقد كافة. 

تأتي هذه الادعاءات في توقيت شديد الحساسية حيث تترقب الجماهير إجراء الانتخابات الرئاسية للنادي في يوم 15 من شهر مارس الجاري مما جعل تصريحات المدرب السابق تبدو كقنبلة موقوتة في وجه الإدارة الحالية.

  • تضارب الروايات ومأزق المصداقية

    تسببت تصريحات تشافي هيرنانديز في حالة من الارتباك لدى المتابعين خاصة وأنها تناقض تمامًا ما صرح به المدرب ذاته قبل نحو عامين. 

    أعاد ناشطون وإعلاميون بارزون نشر مقاطع مسجلة للمدرب تعود لعام 2023 يؤكد فيها بوضوح أن ليونيل ميسي هو من اختار الرحيل إلى الدوري الأمريكي رغبة منه في الهدوء والابتعاد عن ضغوط المنافسات الأوروبية الكبرى.

    أوضح تشافي في تلك التسجيلات القديمة أن النادي بذل جهودًا مضنية لإقناع ميسي بالعودة لكن قرار اللاعب الشخصي كان هو الفيصل في نهاية المطاف. 

    ذا التناقض المفاجئ في أقوال المدرب السابق يضعه في موقف محرج أمام أعضاء النادي والجماهير التي بدأت تتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحول الجذري في سرد الأحداث وهل للأمر علاقة بالتحالفات الانتخابية الجديدة.

    • إعلان

  • أزمة جافي وشهادة الواقع المالي

    الادعاء بوجود وفرة مالية تسمح بتسجيل عقد ضخم مثل عقد ليونيل ميسي في صيف عام 2023 يصطدم بحقائق ووثائق رسمية تؤكد عكس ذلك تمامًا.

    يتذكر الجميع كيف عانى النادي الكتالوني بشدة من أجل تسجيل عقد موهبته الشابة جافي حيث رفضت رابطة الدوري الإسباني الاعتراف بالعقد الجديد لفترة طويلة بسبب تجاوز سقف الرواتب المسموح به.

    اضطر النادي حينها لخوض معارك قانونية معقدة في أروقة المحاكم لاستصدار قرار قضائي احترازي يسمح للاعب بالمشاركة بصفة رسمية مع الفريق الأول. 

    تعكس هذه الحادثة وحدها مدى الاختناق المالي الذي كان يعيشه النادي فإذا كانت الإدارة قد عجزت عن تسجيل لاعب شاب براتب متوسط فكيف كان لها أن تستوعب راتب أفضل لاعب في العالم دون الوقوع في فخ العقوبات الإدارية والمالية القاسية.

  • laporta xaviGetty Images

    تضحيات اللاعبين تكشف المستور

    لم تتوقف الشواهد على الأزمة المالية عند حد معين بل امتدت لتشمل صفقات النادي كافة في ذلك الصيف الصعب.

    اضطرت الإدارة لتسجيل المدافع إينيغو مارتينيز لمدة عام واحد فقط كإجراء استثنائي للهروب من قيود اللعب المالي النظيف الصارمة التي تفرضها الرابطة. 

    كما أن التعاقد مع أوريول روميو تم بشروط مالية وصفت بأنها ضعيفة جدًا ولا تليق بمستوى طموحات ناد كبير وهو ما يثبت أن الخزينة كانت خاوية تقريبًا.

    تتزايد علامات الاستفهام حول تصريحات تشافي الحالية عندما نستعرض تفاصيل انضمام الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجواو كانسيلو. 

    اضطر فيليكس للمساهمة ماليًا من جيبه الخاص لتسهيل عملية تسجيله في كشوفات الفريق بينما جاء انضمام كانسيلو بنظام الإعارة فقط رغم التسهيلات الكبيرة التي قدمها ناديه السابق مانشستر سيتي. 

    كل هذه المعطيات ترسم صورة واضحة لناد كان يصارع لتأمين أبسط الصفقات مما يجعل الحديث عن ضياع صفقة ميسي لأسباب شخصية لدى جوان لابورتا محض خيال انتخابي.

  • بيت القصيد

    دعوا تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الحالي جانبًا، رغم أنه نفى أن يكون قد منح برشلونة أي ضوء أخضر لتسجيل ميسي كما ادعى تشافي، تظل الحقيقة ثابتة في سجلات النادي المالية وفي تصريحات تشافي هيرنانديز القديمة التي وثقت رغبة ميسي في الرحيل بعيدًا عن صخب القارة العجوز.

    أثبت تشافي بشكل أو بآخر أنه كذب، سواء في تصريحاته الأخيرة أو تصريحات 2023، لابد أن أحدهما غير حقيقي، تناقضاته فضحت كل شيء وهذا لا يقلل من أسطوريته وقدره في تاريخ النادي.

    لكن محاولة العبث بالتاريخ القريب من أجل مكاسب انتخابية ضيقة لن تفلح في حجب شمس الواقع المالي الذي كان النادي يتخبط فيه ولا يزال.

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0