صدمة مع استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نوتنغهام فورست المفاجئ، حيث أعجب الكشافون بـ"المرشح المباشر" ليحل محل كاسيميرو

بينما حصل نوتنغهام فورست على سانغاري مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، إلا أن النادي يدرك تمامًا ارتفاع قيمته بشكل كبير. ومن المتوقع أن يحقق النادي ربحًا كبيرًا، حيث تشير التقارير إلى أن فورست يعتزم فتح مفاوضات بمبلغ أعلى، حوالي 43 مليون جنيه إسترليني.

يجد فريق فيتور بيريرا نفسه في موقف قد يتطلب بيع لاعب رئيسي واحد على الأقل هذا الصيف لتحقيق التوازن في الميزانية. سانغاري وإليوت أندرسون وموريللو من بين أكثر الأصول قيمة للنادي، ونظراً لأنه لا يزال تحت عقد حتى عام 2028، سيتعين على يونايتد دفع مبلغ إضافي للحصول على بديل محتمل لكاسيميرو.