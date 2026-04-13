Ousmane Dembele Jubelgetty
معتز الجمال

صدمة مع احتمال أن تكون خطوة انتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «واردة» لِنجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي

عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

يُقال إن جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يماطل بشأن عقد جديد، ما يغذي شائعات حول رحيل صيفي مدوٍ. الدولي الفرنسي يقيّم خياراته وسط موسم شديد الإنتاجية رغم كثرة الإصابات. ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يبرز انتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى السعودية كاحتمال حقيقي للنجم.

  • تعثرت محادثات العقد للفائز بالكرة الذهبية

    وفقًا لتقرير من ليكيب، يرفض ديمبيلي حاليًا الدخول في محادثات لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان. ويظل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عنصرًا محوريًا بالنسبة للويس إنريكي، لكن النادي اضطر إلى تعليق المفاوضات. ويُعد الفائز بالكرة الذهبية الأعلى أجرًا في الفريق، وفقًا لما كشفته النشرة الخاصة بالرواتب في الصحيفة الفرنسية، بينما يمتد عقده الحالي مع بطل أوروبا حتى صيف 2028.

  • Ousmane DembeleGetty

    الأسباب الرئيسية وراء التأخير الحالي

    هناك عدة أسباب وراء رغبة ديمبيلي في الانتظار قبل توقيع أي اتفاق جديد. فهو يريد معرفة سقف الرواتب في النادي للموسم المقبل، كما أن التوقيت يُعدّ عاملًا مهمًا أيضًا إذ لا يرغب الجناح في مناقشة مستقبله إلا بعد كأس العالم هذا الصيف. ويشير هذا النهج الحذر إلى أنه يدرك أن بطولة قوية قد تزيد نفوذه بشكل كبير. علاوة على ذلك، يرتبط قراره بشكل وثيق بمدى تقدم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وبعد أن حقق فوزًا بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع النهائي، يستعد حاليًا لمواجهة ليفربول في أنفيلد في مباراة الإياب.

  • تشمل الوجهات المحتملة إنجلترا والمملكة العربية السعودية

    في حال تعثرت المحادثات بين الطرفين، ليكيب تزعم أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «قد يكون وارداً»، فيما يوجد أيضاً اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين. وقد كان الانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية موضوع حديث منذ فترة طويلة بالنسبة للمهاجم، كما أن القوة المالية لأكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجعلها وجهة طبيعية. ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق بدرجة كبيرة. وكما أظهر انتقال نغولو كانتي سابقاً إلى الاتحاد، فإن اللعب في الدولة الخليجية لا يشكل عائقاً أمام تمثيل المنتخب الفرنسي، ما يشجعه على النظر في العروض السعودية المربحة.

  • Ousmane DembeleGetty

    ما الذي يحمله المستقبل لديمبيلي؟

    بالنظر إلى المستقبل، سيركّز المهاجم بالكامل على إكمال حملة ناجحة محليًا وأوروبيًا، ولا سيما اجتياز الاختبار الحاسم في أنفيلد، قبل قيادة فرنسا في كأس العالم. وإذا قرر في نهاية المطاف مغادرة الدوري الفرنسي، فإن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيهيمن بلا شك على نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان
بي إس جي