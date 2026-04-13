هناك عدة أسباب وراء رغبة ديمبيلي في الانتظار قبل توقيع أي اتفاق جديد. فهو يريد معرفة سقف الرواتب في النادي للموسم المقبل، كما أن التوقيت يُعدّ عاملًا مهمًا أيضًا إذ لا يرغب الجناح في مناقشة مستقبله إلا بعد كأس العالم هذا الصيف. ويشير هذا النهج الحذر إلى أنه يدرك أن بطولة قوية قد تزيد نفوذه بشكل كبير. علاوة على ذلك، يرتبط قراره بشكل وثيق بمدى تقدم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وبعد أن حقق فوزًا بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع النهائي، يستعد حاليًا لمواجهة ليفربول في أنفيلد في مباراة الإياب.