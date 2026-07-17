صدمة رقمية.. قصة الـ 625 تريليون صدفة التي جمعت ميسي برضيع برشلونة

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي مساء الأحد المقبل لمتابعة المشهد الختامي لبطولة كأس العالم لعام 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.
غير أن هذه المواجهة تحديدًا تحمل في طياتها بعدًا دراميًا وإعجازيًا تخطى حدود المنطق الرياضي والتنافسي، حيث كشفت تقارير إحصائية أعدتها برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرتها شبكة جلوبو البرازيلية عن أرقام فلكية صادمة تتعلق بالاحتمالية الرياضية لالتقاء الأسطورة ليونيل ميسي والموهبة الصاعدة لامين يامال في نهائي المونديال، وذلك بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على الصورة الخيرية الشهيرة التي جمعتهما معًا في كتالونيا.