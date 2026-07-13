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صدمة في إنجلترا.. مانشستر يونايتد يخطف تيليمانس بكسر شرطه الجزائي مع أستون فيلا!
الشياطين الحمر يفعلون الشرط الجزائي
أحدث مانشستر يونايتد هزة قوية في أوساط الدوري الإنجليزي الممتاز بتحركه المباغت لضم نجم أستون فيلا تيليمانس. وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فعّل اليونايتد بند الـ 35 مليون جنيه إسترليني المطلوب لتجاوز مرحلة المفاوضات مع النادي الذي يتخذ من مدينة برمنجهام مقراً له.
وأكد رومانو إتمام الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة "ها نحن ذا". وتمثل هذه الصفقة ضربة معلم حاسمة من جانب اليونايتد، الذي تصرف بذكاء وسرعة لخطف نجم أثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمبلغ يُعد صفقة رابحة في سوق الانتقالات الحالي.
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عقد تيليمانس يكبل يدي أستون فيلا
كان المدرب أوناي إيمري يطمح لبناء خط وسطه حول الثلاثي تيليمانس وأمادو أونانا وبوبكر كامارا للموسم المقبل. ومع ذلك، فإن وجود شرط جزائي في عقد تيليمانس جعل "الفيلانز" يقفون مكتوفي الأيدي وعاجزين عن منعه من الرحيل إلى منافس مباشر.
رأى مانشستر يونايتد فرصة سانحة لاقتناص لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا، ورغم وجود اهتمام من أندية أخرى، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى "أولد ترافورد"، وفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك". كان النجم الدولي البلجيكي عنصرًا محوريًا في صفوف فيلا الموسم الماضي، حيث ساهم في تأهلهم لدوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الأوروبي، لكن إغراء بطل إنجلترا التاريخي (20 مرة) أثبت أنه أقوى من أن يُقاوم.
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انهيار صفقة إيدرسون في اللحظات الأخيرة
تأتي خطوة ملاحقة تيليمانس مباشرة بعد أن قرر مانشستر يونايتد الانسحاب من صفقة التعاقد مع لاعب أتالانتا إيدرسون. كان النجم البرازيلي هو الهدف الأساسي لعدة أسابيع، لكن الصفقة تعثرت في مراحلها النهائية رغم الاتفاق المسبق على حزمة مالية ضخمة.
وتشير التقارير إلى أن اليونايتد انسحب من سباق التعاقد مع لاعب أتالانتا بعدما طلب خضوعه لفحوصات طبية إضافية مكثفة عقب عودته من المشاركة في كأس العالم. ورغم ثقة أتالانتا التامة في جاهزية اللاعب البدنية، فضّل الشياطين الحمر استكشاف خيارات أخرى، مما قادهم مباشرة نحو تيليمانس.
- Getty Images Sport
تدعيم محرك خط وسط كاريك
عقب رحيل كاسيميرو والإصابة طويلة الأمد التي تعرض لها مانويل أوجارتي، والذي أصيب بتمزق في أربطة الركبة خلال كأس العالم، كان كاريك في أمس الحاجة إلى تدعيمات تمتلك خبرات اللعب في المستويات العليا.
ويستعد تيليمانس، الذي كان أحد أبرز نجوم بلجيكا خلال مسيرتها نحو ربع نهائي كأس العالم، للانضمام إلى الوافد الجديد المتوقع أندري سانتوس في خط وسط مجدد يهدف للسيطرة على مجريات المباريات بشكل أكثر فاعلية. وبفضل قدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها، يؤمن مانشستر يونايتد بأن تيليمانس يوفر حلقة الوصل المثالية بين الدفاع والهجوم، سعيًا للبناء على التطور الأخير الذي يشهده الفريق تحت قيادة كاريك.
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