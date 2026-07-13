أحدث مانشستر يونايتد هزة قوية في أوساط الدوري الإنجليزي الممتاز بتحركه المباغت لضم نجم أستون فيلا تيليمانس. وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فعّل اليونايتد بند الـ 35 مليون جنيه إسترليني المطلوب لتجاوز مرحلة المفاوضات مع النادي الذي يتخذ من مدينة برمنجهام مقراً له.

وأكد رومانو إتمام الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة "ها نحن ذا". وتمثل هذه الصفقة ضربة معلم حاسمة من جانب اليونايتد، الذي تصرف بذكاء وسرعة لخطف نجم أثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمبلغ يُعد صفقة رابحة في سوق الانتقالات الحالي.