تلقى نادي تشيلسي صفعة قاسية للغاية على ملعب جي تك كوميونيتي بخسارته بثلاثة أهداف دون رد في ديربي غرب لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في مواجهة عكست انهيارًا تكتيكيًا وفنيًا غير مسبوق في مسيرة مدربه الإسباني.
صدق ريال مدريد وسقط عواجيز تشيلسي.. تشابي ألونسو خسر نفسه عندما خرج من باير ليفركوزن!
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حكمة فلورنتينو بيريز الغائبة
حين تعاقد ريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد إنجازه التاريخي مع باير ليفركوزن ظن الجميع أن النادي الملكي وضع يده على خليفة كارلو أنشيلوتي لعقد قادم، لكن فلورنتينو بيريز أدرك سريًعا حجم الورطة ولم ينتظر طويلًا لإصدار فرمانه الحاسم بطرده في شهر يناير بعد أشهر معدودة فقط من بداية الموسم.
رأى رئيس النادي الملكي بخبرته الطويلة أن ألونسو يفتقد للشخصية الصارمة القادرة على قيادة غرفة ملابس تعج بالنجوم الكبار، وأن أفكاره النظرية المعقدة تصطدم دائمًا بواقع وضغوط أندية النخبة التي لا تمنح أحدًا رفاهية الوقت أو التبرير.
أثبتت الأيام بعد إقالة ألونسو من سانتياجو برنابيو أن قرار بيريز كان صائبًا إلى أبعد الحدود، فالمدرب الإسباني لم يتعلم إطلاقًا من درس الرحيل المبكر والمخزي عن مدريد، بل نقل تخبطه إلى قلعة ستامفورد بريدج ليعيد ارتكاب نفس الهفوات الساذجة التي عجلت بنهايته مع بطل أوروبا التاريخي.
مقبرة العواجيز وانهيار الهوية
أنفق النادي اللندني طوال المواسم الأخيرة أموالا طائلة لتكوين تشكيلة شابة قادرة على الهيمنة في المستقبل لكن ألونسو فاجأ الجميع بالدخول في ديربي مصيري بتشكيل عجوز بلغ متوسط أعماره قرابة 28 عامًا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
الدفع بالمخضرم داني ويلبيك البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب جوردان هندرسون صاحب الـ36 عامًا كان إعلانًا صريحًا عن إفلاس أفكار المدرب الشاب وعجزه عن الاستفادة من ترسانة المواهب المتوفرة لديه في الفريق.
ظهر كبار السن في الملعب كأشباح عاجزة عن الركض ومجاراة السرعة والضغط العالي الذي فرضه أصحاب الأرض فبدا ويلبيك تائهًا في الخط الأمامي كأنه يركض في بركة من الوحل بينما تحول هندرسون إلى مادة دسمة لسخرية جماهير فريقه السابق التي هتفت طويلًا للاستهزاء من نتيجة اللقاء.
كابوس خارج الديار وسذاجة تكتيكية
أرقام تشيلسي خارج القواعد باتت تمثل فضيحة كروية بكل المقاييس في ظل استقبال الشباك لـ21 هدفًا في عام 2026 مع تحقيق انتصار وحيد في آخر ست مباريات بعيدًا عن ستامفورد بريدج.
استحوذ الفريق على الكرة في الشوط الأول باستحواذ عقيم لا يحمل أي ملامح خطورة أو فاعلية حتى انهار تمامًا في شوط المدربين الثاني واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف وسط ارتباك ساذج في الكرات الثابتة والمساحات الشاسعة في الارتداد الدفاعي ليعري برينتفورد تمامًا فلسفة مدرب ليفركوزن السابق.
بيت القصيد
خسر تشابي ألونسو هويته وجرأته التكتيكية بمجرد مغادرة جنة ليفركوزن المستقرة، وجاءت واقعة برينتفورد لتؤكد أن الهروب نحو خبرة العواجيز لم يكن سوى ستار مهترئ لمحاولة مداراة الإفلاس الفني وعجز المدرب عن صناعة فريق متماسك في لندن.
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