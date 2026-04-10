Hilal Ahli Theo Hernandez Ali MajrashiGetty
فيديو | 5 ركلات جزاء تقلب صراع الصدارة .. "الأهلي والهلال هما الأكثر استفادة من أخطاء الحكام هذا الموسم"!

الضجة مستمرة بعد ما حدث في مباراة الفيحاء والراقي

يؤمن الإعلامي متعب الهزاع، أن الأهلي والهلال، هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

ضجة واسعة شهدتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع، بعد ما حدث في مباراة الأهلي والفيحاء يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

  • Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا حدث؟

    الأهلي وقع في فخ التعادل مع الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وسط اتهامات للحكم محمد السماعيل، بعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين لصالح الراقي.

    السماعيل قرر الاستعانة بتقنية الفيديو بعد اللقطتين، ولم يمنح الأهلي أي شيء، مما تسبب في حملة هجوم عليه بل ظهرت بعض المطالب بإيقافه.

    الجدل لم يتوقف عند الركلتين فقط، إيفان توني مهاجم الأهلي قام بالتشكيك في نزاهة دوري روشن بشكل عام، قائلًا إن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه:"ركزوا على البطولة الآسيوية".

  • الأهلي الأكثر تضررًا؟

    الإعلامي عبدالرحمن الحميدي نشر إحصائية عبر برنامج نادينا على شبكة "Mbc" تشير إلى أن الأهلي لم تحتسب له 5 ركلات جزاء في دوري روشن للموسم الحالي خلال 3 مباريات، وهو الرقم الأعلي لأي فريق بالمسابقة.

    وجاء من بعده نيوم، حيث لم تحتسب له ركلتين في مباراتين، ونفس الأمر بالنسبة لنظيره النجمة الذي تشارك معه في المركز الثاني، ومن بعدهما الاتحاد والهلال والقادسية والخليج والرياض بركلة واحدة فقط.

    ومع احتساب نقاط المباريات التي لم يُمنح فيها الأهلي تلك الركلات، تبين أن الراقي كان سيتصدر المسابقة لو تم منحه هذه الجزائيات برصيد 75 نقطة.


  • الهزاع يرد

    وفي هذا السياق قال الإعلامي متعب الهزاع:"وفقًا للأخطاء التي حدثت في الفترة الأخيرة، سنجد أن الهلال والأهلي هما أكثر المستفيدين من المشاكل التحكيمية هذا الموسم".

    وأوضح:"سنكتشف ذلك عندما ننظر إلى لقاء الهلال مع النصر في طرد نواف العقيدي، ومباراة نيوم كان هناك ركلتي جزاء، ومواجهة الرياض كذلك شهدت ارتكاب لاعبهم لخطأ في الهدف الأول".




  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".