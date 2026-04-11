حتى الركنيات لم تنقذ "الفيل العاجز" .. من مانشستر سيتي إلى آرسنال : شكرًا جزيلًا على لقب الدوري الإنجليزي!

"الفيل" سقط من على الشجرة، لم تنفعه ركنياته وتبديلاته، ونصائح ميكيل أرتيتا للجماهير بإحضار الطعام قبل المباراة والاستعداد جيدًا لموقعة بورنموث التي خسرها اليوم 2/1، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

عد بالزمن إلى 14 أبريل 2024، عندما خسر آرسنال 2/0 أمام أستون فيلا على ملعب الإمارات، لتعرف أن هذا النادي لم ولن يتغير أبدًا.

رغم أن مانشستر سيتي فعل ما بوسعه لمساعدته على الفوز بالدوري الإنجليزي "أخيرًا" هذا الموسم، إلا أن آرسنال يستمر في الرفض والامتناع، ويبتعد خطوة تلو الأخرى عن منصة التتويج بالبطولة.

لم يمتنع بكامل رغبته، بل عن طريق عجزه وفقدانه للشخصية وربما بعض العناصر من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي طال انتظاره منذ 2004 مع جيل اللاهزيمة.

وبالحديث عن الهزيمة، الخسارة أمام بورنموث اليوم ليست نهاية العالم، بل نهاية الأمل لآرسنال، لأن بيب جوارديولا سيستغل هذه الفرصة على أكمل وجه كما فعل في 2023 و2024.

جوارديولا فعل كل شيء ممكن لميكيل أرتيتا، تعادل مع توتنهام وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون ووست هام ونوتنجهام فورست وخسر من مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة، ومع ذللك يظل الإسباني عاجزًا دون استغلال الفرصة!

حتى الركنيات التي اعتاد أرتيتا على الاعتماد عليها، لم تنفعه، لأن كرة القدم قررت معاقبة الإسباني على كل شيء في الوقت المناسب.



