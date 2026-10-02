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أحمد فرهود

للحقيقة وجه آخر | فساد أم مؤامرة سياسية؟.. صامويل إيتو "مقلد القرود" الذي حولته السلطة إلى متهم دائم على كرسي الرئاسة

فقرات ومقالات
صامويل إيتو
الكاميرون
برشلونة
إنتر
ريال مدريد

ملفات جدلية في الملاعب الرياضية..

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي القصة دائمًا عند ما نراه أو نسمعه للمرة الأولى؛ فخلف كل خبر متداول، وتصريح مثير للجدل، وواقعة تشغل الجماهير، قد تختبئ تفاصيل أخرى.

ومن هُنا تأتي سلسلة "للحقيقة وجه آخر"؛ التي تعود بنا إلى أصل الروايات، وتستعرض بعض الآراء المختلفة حولها، بحثًا عمّا قد لا يظهر في الصورة الأولى.

وبالطبع.. خلال هذه السلسلة، نحن لا نبحث عن رواية بديلة لمجرد مخالفة رأي البعض؛ وإنما نطرح السؤال الذي قد يكون أهم من الخبر نفسه: "هل عرفنا القصة كاملة؟".

والحلقة الثانية من سلسلتنا تطرق إلى الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، والأزمات المتتالية التي يتعرض لها منذ توليه رئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم؛ لنصل إلى النقطة الأخطر، وهي حقيقة تغيير السلطة لشخصية هذا الرجل.. دعونا نتعرف على التفاصيل، ونبحث عن الوجه الآخر للقصة.

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    صامويل إيتو.. أزمات بـ"الجملة" بعد توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني

    في البداية؛ يجب استعراض جميع الأزمات التي واجهها صامويل إيتو، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021.

    هذه الأزمات التي واجهها إيتو منذ توليه المنصب، تنقسم إلى "4 ملفات" مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ النزاهة الرياضية

    بدأت الأزمة في يوليو 2023، عندما انتشر تسجيل لمحادثة هاتفية بين إيتو وفالنتين نكواين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، الناشط في دوري الدرجة الثانية الكاميروني وقتها.

    المحادثة فُسرت على أنها تتعلق بـ"التلاعب في المباريات"؛ وذلك من خلال مساعدة إيتو لنادي فيكتوريا يونايتد من أجل التأهل إلى الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقًا في القضية.

    لكن في 4 يوليو 2024؛ أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" أن الأدلة المتاحة، لا تكفي لإدانة إيتو أو نكواين بـ"التلاعب في المباريات".

    وفي القضية نفسها.. وجدت لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف"، أن إيتو خالف مبادئ النزاهة والروح الرياضية، بسبب توقيعه عقدًا بصفته سفيرًا لعلامة تابعة لشركة مراهنات، مقابل الحصول على أموال؛ حيث فرضت عليه غرامة قدرها 200 ألف دولار، ولكن بعيد عن الإدانة بـ"التلاعب في المباريات" كما ذكرنا.

    * 2/ إدارة الاتحاد والعقود

    شهدت ولاية صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الكثير من المشاكل المتعلقة بالعقود والعلاقة مع الأجهزة الفنية؛ أبرزها:

    - عام 2022: دخل الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو في نزاع مع شركة "Le Coq Sportif" الفرنسية، المسؤولة وقتها عن تجهيز المنتخبات الوطنية؛ قبل إنهاء العلاقة بين الطرفين، ووصول الخلاف إلى ساحات القضاء.

    - عام 2022 أيضًا: تعاقد الاتحاد مع شركة "One All Sports" لتجهيز المنتخبات الكاميرونية، في صفقة وصفها إيتو عند توقيعها بأنها "الأكثر ربحًا في تاريخ الأسود غير المروضة"؛ قبل أن تنتهي العلاقة بصورة مبكرة في أغسطس 2024، وسط خلافات حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

    - عام 2024: دخل إيتو في صدام علني مع وزارة الرياضة الكاميرونية، بعد تعيين البلجيكي مارك بريس على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني دون موافقة الاتحاد؛ لتتحول القضية إلى صراع علني، على صلاحيات إدارة المنتخب.

    * 3/ المال والمساءلة

    يوم 10 سبتمبر 2026، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرًا عن مدفوعات مرتبطة بالمباراة الودية بين روسيا والكاميرون، التي أقيمت في أكتوبر من عام 2023.

    وحسب التقرير.. أظهرت مستندات وعقود طلب تحويل دفعتين بقيمة 455.056 يورو و112.514 يورو، بإجمالي 567.570 يورو، إلى حساب شخصي لإيتو لدى بنك قطر الوطني في الدوحة؛ بدلًا من حساب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

    لكن هذه القضية لا تعني - حتى الآن -، ثبوت اختلاس إيتو لهذه الأموال؛ وإنما تتعلق باتهامات وأسئلة مالية، دفعت جهات رياضية كاميرونية إلى المطالبة بالتحقيق.

    كما كشفت تقارير لاحقة عن تساؤلات مالية أخرى، مرتبطة بمباريات ودية للكاميرون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة؛ وهو ما دفع رابطة أندية كرة القدم للهواة في البلاد، إلى اتخاذ إجراءات قانونية والمطالبة بالتحقيق.

    * 4/ السلوك والعقوبات

    قام إيتو بعديد التصرفات المثيرة للجدل، منذ توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021؛ كالتالي:

    - عام 2022: اعتداء إيتو على صانع محتوى جزائري، على هامش بطولة كأس العالم في قطر.

    - عام 2024: إيقاف إيتو لمدة 6 أشهر من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية سلوكه خلال مباراة الكاميرون والبرازيل في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا.

    - عام 2026: إيقاف إيتو 4 مباريات، مع غرامة قدرها 20 ألف دولار، على خلفية سلوكه خلال مباراة الكاميرون والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد إدانته بمخالفة مبادئ الروح الرياضية.

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    صامويل إيتو.. شخصية مثيرة كـ"لاعب" قبل الوصول لرئاسة الاتحاد

    بعد استعراض الأزمات التي واجهها صامويل إيتو، عقب توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم؛ دعونا نطرح سؤالًا في غاية الأهمية عزيزي القارئ، وهو: "هل أعمت السلطة هذا الأسطورة؟!".

    بمعنى آخر.. "هل تغيّرت شخصية إيتو، ذلك المهاجم الأسطوري الذي أبدع في الملاعب، بعد أن تولى منصبًا رسميًا؟!"

    الحقيقة هي أن إجابتنا على هذا السؤال قد تكون "لا"؛ فمن يتذكر إيتو اللاعب سيجد أن مسيرته كانت مليئة بالمشاكل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خلافات مع المديرين الفنيين الهولندي فرانك ريكارد والإسباني بيب جوارديولا، خلال فترة لعبه مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثانيًا: تصرفات مثيرة للجدل، مثل هتافاته المسيئة ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني عام 2005، وهي الواقعة التي اعتذر عنها لاحقًا، كما عوقب بسببها بغرامة مالية.

    * ثالثًا: صدامات عديدة مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بل وقيادته احتجاج لاعبي المنتخب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما أدى في إحدى المرات إلى معاقبته من جانب الاتحاد.

    * رابعًا: إدانته بالتهرب الضريبي خلال فترة لعبه في إسبانيا، مع الحكم بسجنه 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، بعد إقراره بالوقائع المتعلقة بإخفاء جزء من دخل حقوق الصور خلال الفترة من 2006 إلى 2009.

    وهذا يؤكد أن إيتو كان دائمًا شخصية انفعالية وصدامية، منذ أن كان لاعبًا وقبل وصوله إلى رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم؛ بل إنه تورط في مشاكل قانونية ومالية قبل توليه المنصب، مثل قضية الضرائب في إسبانيا.

    نعم.. قد يكون هناك ما يبرر بعض سلوكيات إيتو اللاعب، مثل رده على الهتافات العنصرية التي تعرض لها في إسبانيا، أو دفاعه عن حقوق زملائه في منتخب الكاميرون ضد ما اعتبره تجاوزات من الاتحاد المحلي؛ لكن هذا لا يعفيه من أخطاء أخرى، كالصدام مع مدربيه أو بعض التصرفات المثيرة للجدل خارج الملعب.

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    صامويل إيتو.. إبعاد "رياضية وسياسية" مثيرة للجدل وراء أزماته

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق عزيزي القارئ؛ فلا يزال نفس السؤال يطرح نفسه، ولو بشكلٍ آخر وهو: "هل أصبح صامويل إيتو مسؤولًا فاسدًا؟!".

    وبعيدًا عن شخصيته الصدامية، أو انفعالاته وسلوكياته المعهودة منه كلاعب؛ فإن تورط إيتو في بعض القضايا المالية والرياضية بعد توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يجعل عشاقه يطرحون السؤال - سالف الذكر - بالفعل.

    وهنا.. يجب أن نكون حذرين للغاية، ونفرق بين الاتهام والإدانة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يجد أدلة كافية لإدانة إيتو أو فالنتين نكواين بـ"التلاعب في المباريات"، ومساعدة نادي فيكتوريا يونايتد في الدوري الكاميروني؛ لذا لم تثبت عليه هذه التهمة من جانب "كاف".

    * ثانيًا: هناك عقود ووثائق مرتبطة بالأموال التي قيل إنها حُولت إلى حساب شخصي لإيتو، على خلفية مباراة الكاميرون ضد روسيا؛ لكن هذه القضية لا تزال بحاجة إلى تحقيقات وتوضيحات رسمية، ولا يمكن استخدامها وحدها لإصدار حكم نهائي بالاختلاس أو الفساد.

    وأساسًا.. إيتو أو الاتحاد الذي يرأسه، لم يتعامل دائمًا مع هذه الانتقادات باعتبارها مجرد قضايا إدارية أو مالية؛ ففي أكثر من مناسبة، جرى تقديمها باعتبارها جزءًا من حملة أو صراع سياسي.

    وهناك ما قد يدعم وجود صراع سياسي ومؤسسي حول إيتو بالفعل؛ مثل خلافه الشرس مع عبد الرحمن حمادو بابا، وهو أحد أبرز المعارضين لإدارة الاتحاد الكاميروني، كما أنه رئيس حزب سياسي.

    حمادو بابا يقود تحركات وانتقادات ضد الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو؛ ويطالب بالتحقيق في عدد من الملفات المالية، كما سبق أن خاض نزاعات قانونية ورياضية ضد المنظومة الكروية قبل وصول هذا الأسطورة إلى منصبه أساسًا.

    وفي سبتمبر 2026، كان حمادو بابا من أبرز الأصوات التي طالبت بالتحقيق في الأموال المرتبطة بعدد من المباريات الودية للمنتخب الكاميروني؛ في الوقت الذي نفى فيه معسكر إيتو الرواية التي تتحدث عن وجود مخالفات، مع وصف اتحاد الكرة ما يحدث بأنه "مؤامرة حقيقية" تستهدف سمعة رئيسه.

    ونحن لا نقول هنا إن حمادو بابا، على خطأ أو حتى على صواب؛ ولكننا نؤكد أن إيتو لديه خلافات وصراعات، ليس في الوسط الرياضي فحسب، وإنما تتداخل معها أبعاد سياسية أيضًا.

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    صامويل إيتو.. من محارب إلى متهم دائم على "كرسي الرئاسة"

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ إننا أمام مجموعة من الحقائق عن الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، وهي:

    * أولًا: شخصيته الصدامية؛ مستمرة معه منذ أن كان لاعبًا وحتى رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

    * ثانيًا: ارتكاب سلوكيات مثيرة للجدل؛ سواء عندما كان لاعبًا أو بعد توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني.

    * ثالثًا: الدخول في نزاعات قانونية ومالية؛ سواء خلال مسيرته كلاعب أو بعد توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني.

    إلا أن سمعة إيتو، الذي حارب العنصرية كلاعب عندما قلد "حركة القرود"؛ بدأت تتلوث عندما أصبح رئيسًا للاتحاد الكاميروني، بسبب قضايا واتهامات مالية ورياضية لا يزال بعضها محل جدل وتحقيق.

    ولمن لا يعرف إيتو؛ فإنه هز إسبانيا بأكملها عندما قلد "حركة القرود"، في مباراة فريقه الأسبق برشلونة، ضد نادي ريال سرقسطة عام 2005.

    وقتها.. كان إيتو يتعرض لـ"هتافات عنصرية"، بل وقام قطاع من الجماهير برمي حبات "الفول السوداني" عليه؛ فقام هذا الأسطورة الكاميروني بتقليد "حركة القرود"، بمجرد تسجيله هدفًا في فوز برشلونة (4-1).

    وعقب هذه المباراة؛ صرح صامويل إيتو عن الواقعة، قائلًا: "رقصت مثل القرد؛ لأنهم عاملوني كالقرد".

    أي أن هذا الرجل الذي قال "لا للعنصرية" بأسلوبه الخاص؛ تحوّل من محارب فوق أرضية الملعب، إلى متهم دائم على كرسي الرئاسة.