استفزازات الحذاء وتحايل وإصابة: صالح أبو الشامات ينقل نسخة "المشاغب فينيسيوس" إلى الأهلي.. ولهذا لم يُطرد نجم الوصل رغم تغطية فمه!

"احذر؛ فالطريق الذي تسير فيه شديد الخطورة".. هكذا يُمكن أن نوجه حديثنا إلى النجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة النادي الأهلي.

أبو الشامات أثبت قيمته الفنية الكبيرة في الملاعب السعودية؛ إلا أن مستواه بدأ يتراجع بشكلٍ ملحوظ مؤخرًا، مع تغيّر واضح في تصرفاته وسلوكياته.

هذه التصرفات والسلوكيات غير المعهودة على أبو الشامات؛ تجعل كل محب مخلص لهذا اللاعب الشاب، يطالبه بالعودة إلى عقليته الاحترافية القديمة.

وآخر حلقة من مسلسل تصرفات وسلوكيات أبو الشامات المثيرة للجدل؛ ظهرت خلال مواجهة الأهلي ضد نادي الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (3-1) على مستضيفه الوصل؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور أبو الشامات في قمة الأهلي والوصل الآسيوية..