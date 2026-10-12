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Saleh Abu Al-Shamat Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

استفزازات الحذاء وتحايل وإصابة: صالح أبو الشامات ينقل نسخة "المشاغب فينيسيوس" إلى الأهلي.. ولهذا لم يُطرد نجم الوصل رغم تغطية فمه!

فقرات ومقالات
صالح وهيب أبو الشامات
الأهلي
الوصل ضد الأهلي
الوصل
دوري أبطال آسيا النخبة

قمة آسيوية مثيرة..

"احذر؛ فالطريق الذي تسير فيه شديد الخطورة".. هكذا يُمكن أن نوجه حديثنا إلى النجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة النادي الأهلي.

أبو الشامات أثبت قيمته الفنية الكبيرة في الملاعب السعودية؛ إلا أن مستواه بدأ يتراجع بشكلٍ ملحوظ مؤخرًا، مع تغيّر واضح في تصرفاته وسلوكياته.

هذه التصرفات والسلوكيات غير المعهودة على أبو الشامات؛ تجعل كل محب مخلص لهذا اللاعب الشاب، يطالبه بالعودة إلى عقليته الاحترافية القديمة.

وآخر حلقة من مسلسل تصرفات وسلوكيات أبو الشامات المثيرة للجدل؛ ظهرت خلال مواجهة الأهلي ضد نادي الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (3-1) على مستضيفه الوصل؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور أبو الشامات في قمة الأهلي والوصل الآسيوية..

  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    أرقام صالح أبو الشامات مع الأهلي في 2026-2027

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى التراجع الكبير في المردود الفني للنجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات مع عملاق جدة النادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذا التراجع؛ يظهر في دقائق لعب أبو الشامات ومساهماته التهديفية مع الفريق الأهلاوي، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 12.

    * دقائق: 460.

    * مساهمات تهديفية: 2.

    * أهداف: 1.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    وبعيدًا عن لغة الأرقام حتى؛ أصبحنا نشاهد تذبذبًا في أداء أبو الشامات من مباراة إلى أخرى، مع غياب التركيز في الكثير من اللقطات.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    قمة الوصل تكشف سر تراجع قيمة صالح أبو الشامات في الأهلي!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا للغاية الآن، وهو: "ما سر هذا التراجع في قيمة صالح أبو الشامات مع عملاق جدة الأهلي؟!".

    الإجابة على هذا السؤال؛ قد تلخصها الدقيقة 40 من عمر مباراة الأهلي ضد مستضيفه نادي الوصل الإماراتي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    نعم عزيزي القارئ؛ في هذه الدقيقة شاهدنا أبو الشامات يركز في أمور بعيدة عن اللعب تمامًا، وهي:

    * أولًا: المشادة مع الخصم.

    * ثانيًا: محاولة الحصول على قرار تحكيمي ضد المنافس.

    ودخل أبو الشامات في مشادة كلامية مع المغربي سفيان بوفتيني، مدافع فريق الوصل الأول لكرة القدم؛ قبل أن يظهر الأخير وهو يغطي فمه، أثناء توجيه بعض الكلمات إلى نجم الأهلي.

    هُنا.. قام أبو الشامات بإشارة بيده، تدل على أن بوفتيني يتحدث كثيرًا؛ قبل أن يقترب مدافع الوصل الآخر البرازيلي أدريلسون، بوجهه من نجم الأهلي.

    وبمجرد أن قام أدريلسون بحركته سالفة الذكر؛ شاهدنا أبو الشامات يسقط على أرضية ملعب "زعبيل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإمساك بوجهه متألمًا.

    لكن الإعادات بينت - بحسب ما بدا في اللقطة - عدم وجود اعتداء من أدريلسون على النجم الأهلاوي الشاب، الذي ظهر وكأنه يحاول الحصول على قرار تحكيمي ضد منافسه؛ وهو ما لم يؤدِّ إلى معاقبة اللاعب البرازيلي بالطريقة التي ربما كان أبو الشامات ينتظرها، بعد مراجعة الحكم للقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    وأعقب ذلك بالطبع؛ استهداف جماهير الوصل لأبو الشامات، التي أخذت تطلق "صافرات الاستهجان" ضده باستمرار.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    أزمة الوصل ليست الأولى يا صالح أبو الشامات

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أننا لا نترصد بالنجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي.

    وأساسًا.. قد يكون المغربي سفيان بوفتيني، مدافع نادي الوصل الإماراتي، هو من أشعل هذا الجدل؛ وذلك من خلال توجيه بعض الكلمات المستفزة إلى أبو الشامات، ثم زادها البرازيلي أدريلسون باقترابه من النجم الأهلاوي.

    إلا أننا نتحدث هُنا عن أمر آخر تمامًا، بعيدًا عن تحديد "المخطئ" في اللقطة التي شهدتها الدقيقة 40 من عمر مباراة الأهلي والوصل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ وهو أن أبو الشامات يهدر موهبته مؤخرًا، من خلال الانشغال بأمور جدلية.

    مثلًا.. من ينسى ما حدث في مباراة الأهلي ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"؛ والذي يمكن تلخيصه في التالي:

    * أولًا: الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، دفع بأبو الشامات "بديلًا"، في آخر دقيقتين من عمر المباراة.

    * ثانيًا: أبو الشامات خلع قميص الأهلي، وغادر أرضية الملعب مسرعًا بعد إطلاق صافرة النهاية.

    * ثالثًا: صحيفة "عكاظ" أكدت أن تصرف أبو الشامات جاء غضبًا من بوسيتش، الذي أشركه "بديلًا" في آخر دقيقتين فقط.

    وهذا يؤكد أن تصرفات أبو الشامات؛ أثارت تساؤلات بشأن طريقة تعامله مع وضعه داخل الفريق في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي تستحق الدراسة عند تحليل مستواه الفني فوق أرضية الملعب.

    أيضًا.. من بين الأسباب التي قد تكون أثرت على أداء أبو الشامات؛ الضغوط التي تعرض لها اللاعب بسبب مقارنته بالقائد الكبير سالم الدوسري، مع ربط اسمه بإمكانية الانتقال إلى الهلال.

    نعم؛ بداية تراجع أبو الشامات كانت بمقارنته مع سالم وربطه بالهلال، قبل أزمات الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 أساسًا.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty

    صالح أبو الشامات يقلد فينيسيوس.. ولهذا لم يُطرد نجم الوصل!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون التوقف عند أمرين مهمين بخصوص النجم السعودي الشاب صالح أبو الشامات؛ وذلك خلال مواجهة عملاق جدة الأهلي مع مستضيفه نادي الوصل الإماراتي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    * أولًا: عدم طرد سفيان بوفتيني

    كما ذكرنا.. المغربي سفيان بوفتيني، مدافع فريق الوصل الأول لكرة القدم، قام بتوجيه بعض الكلمات إلى أبو الشامات، وهو يغطي فمه.

    ومن المعروف أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أقر تعديلًا جديدًا مؤخرًا؛ يتيح إشهار "البطاقة الحمراء" لأي لاعب يغطي فمه، أثناء مواجهة أو مشادة مع منافسه.

    ولكن أيضًا؛ منح التعديل الجهات المنظمة للمسابقات المحلية والقارية المختلفة، حرية تطبيق هذه القاعدة من عدمها.

    وبالفعل.. وفقًا للصحفي الرياضي الموثوق عيسى سعيد، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق قاعدة "الطرد" بسبب تغطية الفم أثناء المشادات في مسابقاته القارية؛ ومنها دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وهذا يفسر سبب عدم "طرد" بوفتيني، بعد تغطية فمه أثناء حديثه مع أبو الشامات، في مباراة الأهلي والوصل؛ وهو ما أكده المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث نفى تغافل الحكم عن الواقعة، وإنما الأمر مرتبط بعدم تطبيق القاعدة آسيويًا.

    * ثانيًا: إصابة أبو الشامات ومشادة جديدة

    أما النقطة الثانية؛ فجاءت بإصابة أبو الشامات في الدقيقة 70، من عمر مباراة الأهلي والوصل الآسيوية.

    أبو الشامات حاول مد يده لمنع تقدم لاعب الوصل، فتعرض لإصابة على مستوى الكتف؛ الأمر الذي تطلب نقله عبر "السيارة الطبية"، إلى خارج المستطيل الأخضر.

    وأثناء نقله.. أخذت جماهير الوصل تهاجم أبو الشامات، ليرد عليهم بالإشارة إلى حذائه؛ وهو الأمر الذي أغضب "دكة بدلاء" الفريق الإماراتي، الذين دخلوا في اشتباكات معه.

    ولذا.. بات صالح أبو الشامات يذكرنا بما يفعله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سواء بالاستفزازات المتبادلة مع الخصوم أو الجماهير، وحتى الغضب بعد استبداله في المباريات.

    وبعيدًا عن المقارنة بين اللاعبين بالطبع؛ يجب على أبو الشامات أن يراجع حساباته من جديد ويركز في اللعب كما كان، حتى لا يضيّع موهبته الكبيرة.

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