Deniz Undav
صافرات الاستهجان توجه إلى ليروي ساني: دنيز أونداف يوجه نداءً عاطفياً إلى المشجعين - ناجلسمان يحطم آمال نجم شتوتغارت على الفور

بدأ على مقاعد البدلاء، ثم سجل هدف الفوز، وأصبح في النهاية قائدًا معنويًا للفريق: استفاد دنيز أونداف إلى أقصى حد من دوره كلاعب احتياطي. ومع ذلك، لا ينبغي له أن يعلق آمالاً كبيرة على ذلك.

عندما جلس دنيز أونداف مرة أخرى على مقاعد البدلاء، بل وفي ملعبه في شتوتغارت، في بداية مباراة دولية للمنتخب الألماني، لم يكن هناك ما يشير بالضرورة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيتحدث بعد أقل من ساعتين بقليل في برنامج «ARD Sportschau» عن «أمسية مثالية» بالنسبة له. لكن هذا ما حدث بالفعل. 

أونداف، الذي يعد أفضل مهاجم ألماني بفارق كبير بفضل تسجيله 23 هدفاً وتقديمه 13 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي، حصل أخيراً على فرصته لإثبات نفسه بعد الاستراحة. وكان المشاهدون في شتوتغارت قد طالبوا بذلك طوال الشوط الأول بأناشيد "دينيز أونداف". وقال أونداف إن الأمر كان "مذهلاً" أن "أسمع كيف يقف المشجعون ورائي".

  • ثم نفذ المهمة التي كلفه بها مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان بإتقان تام. فقد قال ناجلسمان مجددًا قبل المباراة إن أونداف «لاعب إنهاء هجمات» بالأحرى: «يقدم دنيز العديد من اللعبات الجيدة، خاصةً عندما يكون الخصم متعبًا. لكن قدراته تتلاشى قليلاً عندما يضطر إلى بذل جهد كبير خلال المباراة».

    إنه إذن لاعب بديل مميز، لا يُعد بالضرورة مكسباً لأسلوب الضغط المكثف والمتطلب بدنياً الذي تتبعه منتخب ألمانيا، ولكنه قادر على توجيه الضربة القاضية لخصم متعب. 

    وهذا بالضبط ما فعله أونداف في تلك الأمسية. في الدقيقة 88، استغل تمريرة رأسية من ليروي ساني، الذي دخل بديلاً هو الآخر، وسددها بساقه الطويلة مسجلاً هدف الفوز 2-1. كان هذا هدفه الرابع في مباراته الدولية السابعة. نسبة قوية. عندما يلعب أونداف، فإنه يسجل في الغالب مع المنتخب الوطني.

    ومع ذلك، من المرجح ألا يزداد دوره في كأس العالم على الرغم من هدف الفوز ومعدل التسجيل المذهل الذي حققه مع VfB. وقد أعرب أونداف عن أمله في ذلك بصراحة تامة بعد مشاركته ضد غانا. "لقد أجريت محادثة مع مدرب المنتخب. أنا أعرف دوري، لكن مثل هذه الأهداف قد تغير دوري"، قال أونداف، مضيفًا: "لكنني أقبل به".

    وربما يكون هذا أفضل، لأن ناجلسمان قال بعد المباراة بوضوح تام إن دور أونداف كلاعب بديل "على الأرجح" لن يتغير في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. "سنرى"، قال ناجلسمان وهو يصر على أسنانه قليلاً رداً على سؤال حول دور أونداف: "غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل شهر مارس، بل من أجل كأس العالم".

    ناجلسمان يشير إلى "مصداقيته" في الجدل الدائر حول أونداف

    وهذا الأمر له علاقة بالمصداقية أيضًا. وكان ناجلسمان قد أشار إلى ذلك قبل المباراة. فقد قال إنه «حدد الأدوار، وعليّ الالتزام بها في المباراتين المقبلتين، وإلا فسأفقد مصداقيتي. فإذا قمت بتغيير كل شيء، فلن يكون هناك داعٍ لإجراء محادثة حول الأدوار من الأساس».

    وبذلك، يبدو أن القضية السياسية المتعلقة بـ"أونداف" قد حسمت نهائياً. سيتعين على مهاجم VfB قبول دوره كلاعب بديل، وقد جمع ناجلسمان حججاً تدعم ذلك خلال المباراة ضد غانا. فمن ناحية، بقي أونداف باهتاً للغاية بعد دخوله الملعب، ومن ناحية أخرى، سجل هدف الفوز رغم ذلك. 

    وبالمناسبة، أعد هذا الهدف لاعب بديل آخر. بعد أدائه الضعيف نسبياً منذ البداية ضد سويسرا، سمح ليروي ساني بالمشاهدة أولاً، ليقوم بعد ذلك بالتدخل الحاسم. عند دخوله في الدقيقة 78 بدلاً من نيك وولتمادي، تعرض المهاجم المثير للجدل من غالطة سراي إسطنبول حتى للصافرات الاستهجان.

    تصفيق استهجاني ليروي ساني: ناغيلسمان وأونداف يتضامنان معه

    أمر غير مقبول، كما أوضح أونداف بشكل خاص دون أن يُسأل. فقد طلب صاحب هدف الفوز من المراسل أليكس شلوتر أن يُسمح له بإلقاء بضع كلمات، ووجه نداءً عاطفياً مباشراً إلى الجماهير الألمانية. 

    "لقد استمتعت كثيرًا بتشجيع المشجعين لي. شكرًا لكم مرة أخرى على ذلك! لكنني أطلب من كل مشجع ألا يصفر عندما يدخل ليروي أو أي لاعب آخر إلى الملعب - بغض النظر عما يفعله اللاعب أو كيف هو. يجب أن نقف خلف الفريق. من المهم أن نصبح كفريق واحد مع المشجعين، وآمل أن يتغير هذا الوضع خلال البطولة. لقد وجدت ذلك مؤسفاً للغاية، لأننا فريق واحد. ليروي ينتمي إلينا، مثل أي لاعب آخر. وآمل أن يحظى بالدعم في المرة القادمة."

    على الأقل في هذا الصدد، اتفق أونداف وناجلسمان بشكل استثنائي في تلك الأمسية. فقد تحدث مدرب المنتخب الألماني أيضًا بوضوح عن الصافرات ضد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا. "لقد قلت شيئًا ما عن مشجعينا ذات مرة، فتعرضت لعاصفة من الانتقادات. لا أجد أنه من الجيد عمومًا أن يتم استهجان لاعبينا. طالما أن اللاعبين يرتدون شعار النسر على صدورهم"، أوضح ناجلسمان، فيجب أن يحظوا بدعم المشجعين الألمان. على مستوى النادي، يمكنه أن يتفهم بعض الصافرات، لكن: "أجد أن صيحات الاستهجان ضده قبل أن يقوم بأي حركة لا تعتبر عادلة للغاية. لعب ليروي اليوم بشكل أفضل بكثير مقارنة بمباراة سويسرا، وساهم في إعداد الهدف بمسار رائع".

  • دينيز أونداف ونيك وولتميد: الإحصائيات في موسم 2025/26

    الإحصاءدينيز أوندافنيك وولتمادي
    المباريات3848
    الأهداف2311
    تمريرات حاسمة135