FC St. Pauli v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

"سأقفز من الشرفة فقط من أجل النساء" .. نجم فرانكفورت يرد على طلب مدربه الغريب!

أعرب تيموثي تشاندلر، أحد أعمدة فريق أينتراخت فرانكفورت، عن إعجابه الشديد بالمدرب الجديد ألبرت رييرا، كما ألقى نظرة سريعة على قائمة العقوبات التي يطبقها.

"أنا أستمتع كثيرًا في الوقت الحالي"، قال تشاندلر في مقابلة مع "سبوكس" عن مدربه الجديد في آينتراخت فرانكفورت ألبيرت رييرا.

وأضاف المخضرم: "طريقة تدريب ألبرت رييرا وأسلوبه في اللعب رائعان للغاية، كما أنني أعتبره شخصًا رائعًا. شخصيته تتناسب تمامًا مع فرانكفورت. المدرب واثق جدًا من نفسه، وهذا بالضبط ما يطلبه منا. النادي يتمتع بقوة كبيرة لدرجة أننا لا نريد أن نختبئ. كفريق، كنا بحاجة إلى شخص مثله في هذا الوقت".

  • وصول رييرا

    دخل نادي إينتراخت فرانكفورت في أزمة مع مطلع العام الجديد، مما أدى إلى إقالة دينو توبمولر واستبداله برييرا في أوائل فبراير. ووفقًا لتشاندلر، اهتم الإسباني البالغ من العمر 43 عامًا على الفور "بالأمور المهمة التي ربما فقدناها بعض الشيء في الأشهر الأخيرة. لقد أدخل قواعد جديدة ومستوى مختلف من الانضباط، وابتكر عقوبات مضحكة في بعض الأحيان، والتي يجب تنفيذها أيضًا. صارم، ولكن بروح الدعابة".

    وأورد تشاندلر مثالاً مباشراً: "إذا تأخرت، عليك تنظيف دراجات زملائك". ويقول اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إنه "لم يتلق أي عقوبات" لأنه "بصفته أكبر اللاعبين سناً، لا يمكنني ارتكاب أي أخطاء". 

    ينحدر تشاندلر من أكاديمية شباب أينتراخت، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2014 بعد فترة قصيرة قضاها في نادي 1. FC نورنبرغ. يُعتبر الظهير الأيمن شخصية قيادية مهمة في الفريق، لكنه لم يعد يلعب دوراً يذكر على الصعيد الرياضي. لقد مر ما يقرب من عام على آخر مشاركة لتشاندلر في مباراة رسمية، ولم يلعب سوى 162 دقيقة فقط خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.

  • 1. FC Magdeburg v Eintracht Frankfurt - DFB Cup: First RoundGetty Images Sport

    تيموثي تشاندلر يتحدث عن عبارة رييرا المكتوبة على الشرفة

    أثار رييرا ضجة في فرانكفورت حتى الآن بتصريحاته الجريئة وطريقته التي تبدو أحيانًا متعجرفة. عند وصوله، قال إن لاعبيه "سوف يقفزون من الشرفة إذا طلبت منهم ذلك". 

    لكن تشاندلر رفض هذا القول: "لقد أخبرته بالفعل أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص الذين سأقفز من الشرفة من أجلهم - وهن جميعاً نساء عائلتي". 

    على الصعيد الرياضي، تسير الأمور بشكل جيد لفرانكفورت تحت قيادة رييرا. في خمس مباريات رسمية، حقق الفريق فوزين وتعادلين، باستثناء هزيمة صعبة أمام بايرن ميونيخ. ويستقبل الفريق، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني، يوم السبت فريق 1. FC هايدنهايم.

  • تيموثي تشاندلر: إحصائيات الأداء مع نورنبرج وفرانكفورت

    • 2010 إلى 2014: 1. FC نورنبرج (198 مباراة، 10 أهداف، 17 تمريرة حاسمة)
    • منذ 2014: أينتراخت فرانكفورت (102 مباراة، 4 أهداف، 10 تمريرات حاسمة)
