أثار الساحر الغاني الشهير حالة من الجدل الواسع قبل مباراة إنجلترا وغانا المرتقبة يوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس العالم، وذلك بعدما أعلن صراحة عزمه على استخدام السحر لإيقاف خطورة المهاجم الإنجليزي.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن بونسام، الذي يُترجم اسمه حرفياً إلى "شيطان الأربعاء"، يمتلك تاريخاً طويلاً في استخدام طقوسه السحرية لمنح منتخب بلاده أفضلية تنافسية في البطولات الكبرى.

ولم يتردد الساحر في توجيه تحذير مباشر لقائد منتخب "الأسود الثلاثة" كين، مؤكداً أنه سيقوم بعمل روحاني مخصص لضمان عدم تمكن المهاجم المخضرم من هز شباك المنتخب الإفريقي خلال هذه المواجهة الحاسمة التي تنتظرها الجماهير بشغف.