توعد ساحر غاني شهير يُدعى نانا كواكو بونسام قائد إنجلترا هاري كين بلعنة سحرية قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا وغانا في كأس العالم، لتعطيل ماكينة الأهداف الإنجليزية.
بعد ما فعله مع رونالدو في 2014.. ساحر غاني يتوعد هاري كين بـ"لعنة" قبل مواجهة المونديال!
تهديد سحري يستهدف خط الهجوم الإنجليزي
أثار الساحر الغاني الشهير حالة من الجدل الواسع قبل مباراة إنجلترا وغانا المرتقبة يوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس العالم، وذلك بعدما أعلن صراحة عزمه على استخدام السحر لإيقاف خطورة المهاجم الإنجليزي.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن بونسام، الذي يُترجم اسمه حرفياً إلى "شيطان الأربعاء"، يمتلك تاريخاً طويلاً في استخدام طقوسه السحرية لمنح منتخب بلاده أفضلية تنافسية في البطولات الكبرى.
ولم يتردد الساحر في توجيه تحذير مباشر لقائد منتخب "الأسود الثلاثة" كين، مؤكداً أنه سيقوم بعمل روحاني مخصص لضمان عدم تمكن المهاجم المخضرم من هز شباك المنتخب الإفريقي خلال هذه المواجهة الحاسمة التي تنتظرها الجماهير بشغف.
تفاصيل اللعنة في المونديال
تحدث الساحر الغاني بكل ثقة عن قدراته الروحانية والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على أرض الملعب، مشدداً على أنه لا يسعى لإنهاء مسيرة اللاعب، بل فقط تحجيم قدراته التهديفية.
ونقلت الصحيفة تصريحاته الكاملة التي قال فيها: "أنا أعمل على هاري كين. لقد أظهرت ما أنا قادر على فعله من قبل، لذا أعرف ما هو العمل الذي يجب علي القيام به لإيقافه. أنا مشهور جداً بتوقعاتي. أنا لا أتمنى له إصابة خطيرة. سيكون ذلك كافياً فقط لإيقافه ضد بلدي. سأقوم بعملي حتى يتمكن ذلك من مساعدة غانا".
سابقة تاريخية مع رونالدو
لا تُعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في سجلات هذا الساحر المثير للجدل؛ ففي نسخة كأس العالم لعام 2014، ادعى بونسام مسؤوليته الكاملة عن الإصابة الغامضة في الركبة التي هددت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة البرتغال ضد غانا.
حينها، أوضح أنه صنع مسحوقاً خاصاً استمده من آلهته، ومزجه بأوراق الشجر ومجموعة من التلفيقات الروحانية، ثم وضعه حول صورة النجم البرتغالي.
وقد تضمنت تلك الطقوس المعقدة استخدام أربعة كلاب لإنتاج روح خاصة تُعرف باسم "كاهويري كابام"، معتبراً أن الطب الحديث لا يمكنه علاج مثل هذه الإصابات لأنها ذات طبيعة روحانية بحتة وليست أزمة جسدية عادية.
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ماذا ينتظر إنجلترا؟
مع اقتراب موعد صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو أرضية الملعب لمعرفة ما إذا كانت طقوس بونسام ستلقي بظلالها فعلياً على أداء كين. وسيكون على المنتخب الإنجليزي تجاوز هذه الأنباء المثيرة للجدل والتركيز على العطاء الفني، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة المونديالية من أحداث ومفاجآت غير متوقعة.