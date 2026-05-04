شوهد مع رئيس النادي.. نيمار يشعل التكهنات حول الانتقال لفريق جديد!
زيارة مفاجئة إلى بوكا
أثار وجود نيمار في الأرجنتين موجة من الشائعات. فقد سافر المهاجم مع فريق سانتوس للمشاركة في مباراة كأس أمريكا الجنوبية ضد سان لورينزو، واغتنم الفرصة لزيارة ملعب «كاسا أماريلا» التابع لنادي بوكا، والذي يقع على بعد خطوات قليلة من ملعب «بومبونيرا» الشهير.
وخلال زيارته، تلقى نيمار قميصين مخصصين له: أحدهما يحمل اسمه، والآخر هدية من رئيس نادي بوكا خوان رومان ريكيلمي.
تعاقد "تاريخي"
ورغم أن النادي يؤكد رسمياً أن الزيارة كانت مجرد لفتة ودية، إلا أن صورة لاعب برشلونة السابق وهو يقف بجانب اللاعبين ذوي القميص الأزرق والذهبي قد أشعلت الآمال بصفقة انتقال "تاريخية".
ومع ذلك، عندما سُئل مسؤولو بوكا عن أي مفاوضات رسمية، سارعوا إلى نفي هذه التقارير، مؤكدين عدم إجراء أي مفاوضات رسمية أو لقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس واللاعب خلال الزيارة.
«الرابطة الباريسية» وتأثير باريديس
وتتعزز الروابط بين نيمار ونادي بوكا جونيورز بفضل علاقاته الوثيقة مع العديد من زملائه السابقين. وخلال إقامته في بوينس آيرس، التقى مجددًا بزميله السابق في باريس سان جيرمان أندير هيريرا، الذي ورد أنه تحدث بإعجاب شديد عن التجربة الفريدة المتمثلة في اللعب على ملعب «لا بومبونيرا».
ويأتي ذلك في أعقاب جهود تجنيد طويلة الأمد من جانب لياندرو باريديس، الذي سبق أن ألمح إلى فكرة جلب صديقه إلى العملاق الأرجنتيني للمنافسة على كأس ليبرتادوريس.
يقال إن بوكا تعمل على بناء مشروع مليء بالنجوم، حيث يرتبط اسم باولو ديبالا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى النادي. إن ضم لاعب من عيار نيمار سيكون أقوى إعلان عن نية النادي في السعي لغزو أمريكا الجنوبية مرة أخرى.
حالة عدم اليقين بشأن العقود في سانتوس
يوصف الوضع الحالي لنيمار في نادي سانتوس بـ"غير المستقر". ورغم أن عقده ساري المفعول حتى ديسمبر 2026، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن النادي البرازيلي مدين للاعب بمبلغ كبير يتعلق بالصفقة المربحة التي وقعها عند عودته في عام 2025. وقد فتحت هذه التوترات المالية، إلى جانب رغبته في خوض تحدٍ تنافسي جديد، الباب أمام الأندية المهتمة لمتابعة مدى توفره.
في حين أن الانتقال إلى الأرجنتين سيكون خطوة رومانسية، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المطروح. تشير مصادر مطلعة في البرازيل إلى أنه إذا غادر المهاجم بلده مرة أخرى، فإن الانتقال إلى دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) قد يكون أكثر احتمالاً من الانتقال إلى دوري آخر في أمريكا الجنوبية.