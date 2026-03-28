Getty
ترجمه
شوهد روبن أموريم وهو يلعب البادل مع رئيس نادي مانشستر سيتي بعد مرور شهرين على إقالته القاسية من مانشستر يونايتد
العودة إلى ضوء الشمس
عاد أموريم إلى الظهور في وطنه البرتغال، حيث بدا مسترخياً ومتفائلاً خلال زيارة له لنادي «باديل إكسبو» في لشبونة. ويُعد هذا أحد الظهورات العامة القليلة للمدرب البالغ من العمر 41 عاماً منذ انتهاء فترة عمله التي استمرت 14 شهراً مع مانشستر يونايتد في يناير الماضي. تم إعفاء المدرب السابق لفريق سبورتينغ لشبونة من مهامه عقب التعادل المخيب للآمال 1-1 أمام ليدز يونايتد. أدى هذا النتيجة، إلى جانب ما ورد عن وجود خلافات داخلية في كارينجتون، إلى قيام إدارة مانشستر يونايتد بدفع تعويض قدره 12 مليون جنيه إسترليني لإنهاء العلاقة مع المدرب الذي كان قد وصل إلى النادي وسط توقعات كبيرة.
لقاء للعقول المتميزة في مانشستر
كان الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في ظهور أموريم هو اختيار رفيقه. فقد تم تصويره على أرض الملعب برفقة فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي. ويربط بينهما تاريخ طويل، حيث لعب الاثنان معاً في صفوف براغا قبل أن يعين فيانا أموريم مدرباً لفريق سبورتينغ خلال الفترة الناجحة التي قضاها الفريق في لشبونة.
احتفل النادي الرياضي بهذه الزيارة البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشور مرح. وجاء في التعليق: "حاولنا الاتصال بك لتعزيز طاقمنا التدريبي، لكن لم يتحقق ذلك هذه المرة!" "شكراً جزيلاً على زيارتكما يا روبن أموريم وهوغو فيانا، كان من دواعي سرورنا استضافتكما في معرض باديل إكسبو."
الاحترام لا يزال قائماً رغم رحيله
على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة لأموريم في مانشستر شابتها نتائج سيئة، إلا أن سمعته بين اللاعبين السابقين لا تزال سليمة. وقد دافع ماتيوس كونها مؤخرًا عن إرث المدرب خلال مقابلة مع DAZN.
وقال كونها: "لطالما كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله روبن. أعتقد أنه من السهل جدًا، عندما تتغير الأمور، أن ننظر إلى الماضي على أنه مجرد مشاكل، لكن الأمر عكس ذلك تمامًا؛ فقد كان شخصًا رائعًا. انضم العديد من اللاعبين الجدد بفضله، لذا أعتقد أنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في النجاح الذي نحققه الآن".
- Getty Images Sport
في انتظار الخطوة التالية
كما شوهد أموريم في بطولة قطر المفتوحة الشهر الماضي، حيث التقطت كاميرات التلفزيون صورًا له وهو يشاهد كارلوس ألكاراز وهو يهزم كارين خاشانوف. وقد فاجأ حضوره في الدوحة المعلقين، حيث أشار أحدهم قائلاً: «لديه بعض الوقت الفراغ هذه الأيام. المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يستمتع بمشاهدة التنس».
ارتبط اسم المدرب السابق لسبورتنج بعدة مناصب رفيعة المستوى في أنحاء أوروبا منذ إقالته، لكنه لا يبدو في عجلة من أمره للعودة إلى دكة المدربين. مع اقتراب الموسم من نهايته، من المرجح أن يظل اسمه موضوعًا ساخنًا، وسيكون ناديه القادم بلا شك موضوعًا للنقاش.