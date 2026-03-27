Getty Images Sport
ترجمه
شون دايتش ينقذ الموقف؟! توتنهام يفكر في تقديم عرض قصير الأجل في معركة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال رفض روبرتو دي زيربي العرض
تأجيل دي زيربي يُجبر على إعادة النظر
واجهت مساعي توتنهام لتعيين مدرب دائم جديد عقبة كبيرة قد تجبره على اللجوء إلى حل جذري قصير الأجل. لا يزال روبرتو دي زيربي، الذي غادر مرسيليا الشهر الماضي، الخيار الأول لإدارة توتنهام، لكن الإيطالي يرفض، حسبما ورد، تولي مهام التدريب في الوقت الذي يمر فيه النادي بأزمة هبوط. ويحتل توتنهام حالياً المركز 17 في الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. وقد يفكر دي زيربي في تولي زمام الأمور في الصيف، بشرط أن يحافظ توتنهام على مكانه في الدوري الممتاز، مما يترك فراغاً يحتاج إلى ملئه على الفور.
أصبحت الوضع المتعلق بالمدرب المؤقت الحالي تودور هشًا بشكل متزايد. فقد شهد الفريق سلسلة من النتائج السيئة، حيث حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الست في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يتم تحديد مستقبله في النادي بحلول يوم الاثنين، حيث يتعاطف النادي مع وضعه الشخصي عقب وفاة والده ماريو، لكنه يدرك تمامًا أن النتائج على أرض الملعب يجب أن تتحسن على الفور إذا أرادوا تجنب الهبوط.
- Getty Images Sport
خبير في مجال البقاء على قيد الحياة
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، يفكر نادي توتنهام في تعيين دايتش ليقود الفريق إلى بر الأمان في ظل جدول مباريات صعب. تم إقالة دايتش من نوتنغهام فورست في فبراير، ومن المفارقات أن ذلك حدث قبل يوم واحد فقط من تعيين تودور خلفًا لتوماس فرانك. يشتهر دايتش بقدرته على تجاوز الأزمات الصعبة، حيث نجح في إنقاذ إيفرتون من الهبوط في موسمين متتاليين تحت ضغط شديد. إن سمعته كخبير في إنقاذ الفرق من الهبوط تجعله خيارًا جذابًا، وإن كان غير تقليدي، لنادٍ يرتبط عادةً بأسلوب لعب مختلف.
يعاني فريق توتنهام حاليًا من إصابات عديدة، ويعتقد مجلس إدارة النادي أن اتباع نهج عملي قد يكون ضروريًا لخوض المباريات السبع الأخيرة من الموسم. ومع ذلك، قد تتعقد أي صفقة مع دايتش بسبب مدة العقد. في حين يبحث توتنهام عن حل قصير الأجل لسد الفجوة حتى الصيف، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان دايتش مستعدًا لقبول عقد لا يغطي سوى نهاية موسم 2025-2026.
كابوس الهبوط الذي يلوح في الأفق
لا يمكن المبالغة في وصف مدى خطورة الوضع، حيث يواجه توتنهام احتمالاً حقيقياً للغاية بالانزلاق إلى المراكز الثلاثة الأخيرة. فقبل أن تبدأ المباراة المقبلة ضد سندرلاند في 12 أبريل، قد تؤدي نتائج المباريات الأخرى - وبالتحديد مواجهة وست هام مع ولفرهامبتون - إلى هبوط «السبيرز» إلى منطقة الهبوط. ومع بقاء عدد قليل من المباريات فقط، لم يعد هناك مجال للخطأ أمام فريق شمال لندن.
ولا تبعث قائمة المباريات القادمة على الكثير من الارتياح، حيث تنتظر الفريق مباريات حاسمة ضد برايتون وأستون فيلا، بالإضافة إلى مباراة حاسمة قد تحدد مصير الهبوط ضد ليدز يونايتد.
- AFP
يجري حالياً إجراء تعديلات جذرية في الكواليس
وبعيدًا عن دكة البدلاء، يستعد توتنهام أيضًا لإجراء تغييرات هيكلية واسعة النطاق لمعالجة التراجع الذي شهده النادي مؤخرًا. وتشير التقارير إلى أن تعيين مدير رياضي جديد يأتي على رأس أولويات النادي، حيث يبرز سيباستيان كيل، القائد السابق لفريق بوروسيا دورتموند، كمرشح رئيسي لهذا المنصب. كما يُعتقد أن بول وينستانلي، المدير الرياضي المشارك في تشيلسي، قيد الدراسة أيضًا، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحديث عمليات التعاقدات والعمليات الكروية استعدادًا للموسم المقبل.