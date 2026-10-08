اندلعت فضيحة كبرى في عالم التدريب بكرة القدم الأمريكية الجنوبية، حيث يواجه أليخاندرو مانكوسو، المساعد السابق لدييجو مارادونا، اتهامات بإدارة مخطط احتيالي للحصول على التراخيص التدريبية.

وقد تورط في هذا الجدل عدد من الأسماء البارزة التي يُقال إنها تجاوزت القنوات الرسمية للحصول على شهاداتها.