تحرّكت الرابطة الأرجنتينية لمدربي كرة القدم (ATFA) بسرعة للنأي بنفسها عن الجدل المتصاعد، إذ أصدر أمينها العام سلفادور باسيني ردًا حازمًا جاء فيه: «لا تعترف [الرابطة] بأي ترتيب قام به السيد مانكوسو أو يزعم أنه قام به نيابةً عن المنظمة.
«إنه ليس عضوًا في مجلس الإدارة، ولا يشغل أي منصب ذي سلطة داخل الرابطة، ولا تربطه أي علاقة تعاقدية بالمؤسسة، وغير مخوّل بالتصرف باسمها أو تمثيلها. وبناءً عليه، فإن أي عرض أو تحصيل مدفوعات أو تسليم وثائق قد يكون نفّذه مستندًا إلى اسم الرابطة لا علاقة له بتاتًا بهذه المنظمة».
وزاد من تقويض شرعية هذه الأوراق الاعتمادية صورةٌ لشهادة مؤرخة في ديسمبر 2023، تحمل توقيع المدير السابق للرابطة فيكتور كوكو، وهو مسؤول كان قد تنحّى عن منصبه في عام 2020.