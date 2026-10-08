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Platense v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Adhe Makayasa و علي سمير
ترجمه

فضيحة مدوية لـ"مافيا" من نوع خاص .. مساعد مارادونا منح تياجو سيلفا وغيره شهادات تدريب مزورة!

تياجو سيلفا
فيليبي ميلو
A. Mancuso
دييجو مارادونا
فلومينينسي ضد كوريتيبا
فلومينينسي
كوريتيبا
الدوري البرازيلي
الأرجنتين
البرازيل

كارثة تهز أمريكا الجنوبية

اندلعت فضيحة كبرى في عالم التدريب بكرة القدم الأمريكية الجنوبية، حيث يواجه أليخاندرو مانكوسو، المساعد السابق لدييجو مارادونا، اتهامات بإدارة مخطط احتيالي للحصول على التراخيص التدريبية.

وقد تورط في هذا الجدل عدد من الأسماء البارزة التي يُقال إنها تجاوزت القنوات الرسمية للحصول على شهاداتها.

  • مخطط غير مشروع

    كشف تقرير لوسيلة الإعلام البرازيلية UOL عن تفاصيل عمل شبكة غير مشروعة تقدم شهادات تدريب بطريقة سريعة خلال عشرة أيام فقط.

    ويذكر التحقيق المخضرمين سيلفا وميلو ضمن عدة شخصيات بارزة حصلت على شهاداتها، وفقًا للتقرير، عبر هذه العملية.

    وبحسب المزاعم، كان يُفرض على العملاء المحتملين دفع 100 ألف ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار، للحصول على شهاداتهم دون الخضوع للدورة الدراسية الإلزامية.

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    تسجيل مسرّب يكشف ادعاء المسار السريع

    تتضمن تسجيلات صوتية حصلت عليها UOL مانكوزو وهو يشرح طريقاً مُفترضاً للمسار السريع تم ترتيبه لصالح لاعبي كرة قدم مرموقين: «توصلتُ إلى اتفاق مع رئيس اتحادنا بحيث يكون أمام كل هؤلاء النجوم الذين لعبوا كرة القدم وسيلة للالتفاف على أداء هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت، هؤلاء رجال مارسوا اللعبة طوال حياتهم؛ فهل يحتاجون حقاً إلى حضور دورة عبر الإنترنت تستمر ثلاث سنوات؟».

    غير أن لاعب بوكا جونيورز السابق نفى بشدة مزاعم بيع الوثائق مباشرة: «يتصل بي كثير من البرازيليين. لماذا؟ لأنني معروف جيداً في البرازيل، أتعلم؟ ويسألونني كيف يتم ذلك وكيف يحصلون عليه. أمرر لهم جهة اتصال الاتحاد ليتصلوا به مباشرة. أنا لستُ في الاتحاد، ولستُ جزءاً من الاتحاد. أنا فقط أساعد إذا سألوني عن الخطوات التي يجب اتباعها، لا أكثر من ذلك».

  • الهيئة الحاكمة تنفي وجود انتماء رسمي

    تحرّكت الرابطة الأرجنتينية لمدربي كرة القدم (ATFA) بسرعة للنأي بنفسها عن الجدل المتصاعد، إذ أصدر أمينها العام سلفادور باسيني ردًا حازمًا جاء فيه: «لا تعترف [الرابطة] بأي ترتيب قام به السيد مانكوسو أو يزعم أنه قام به نيابةً عن المنظمة.

    «إنه ليس عضوًا في مجلس الإدارة، ولا يشغل أي منصب ذي سلطة داخل الرابطة، ولا تربطه أي علاقة تعاقدية بالمؤسسة، وغير مخوّل بالتصرف باسمها أو تمثيلها. وبناءً عليه، فإن أي عرض أو تحصيل مدفوعات أو تسليم وثائق قد يكون نفّذه مستندًا إلى اسم الرابطة لا علاقة له بتاتًا بهذه المنظمة».

    وزاد من تقويض شرعية هذه الأوراق الاعتمادية صورةٌ لشهادة مؤرخة في ديسمبر 2023، تحمل توقيع المدير السابق للرابطة فيكتور كوكو، وهو مسؤول كان قد تنحّى عن منصبه في عام 2020.

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    العواقب التنظيمية تهدد المسيرات المهنية المستقبلية

    يواجه قدامى اللاعبين المتورطون في التحقيق الآن احتمال إلغاء شاراتهم إلى جانب تحقيقات رسمية بشأن الأخلاقيات من الهيئات الحاكمة الإقليمية.

    ومع اقتراب معظم الشخصيات المتورطة من اعتزالهم، قد تخلق الشكوك حول اعتماداتهم عقبات إدارية كبيرة وهم يتطلعون للانتقال إلى منطقة التدريب. ومن المتوقع أن توسّع السلطات في البرازيل والأرجنتين تحقيقاتها العابرة للحدود لتفكيك شبكة تزوير الوثائق الأوسع نطاقًا.

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