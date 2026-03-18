كاسبر شمايكل، الحارس البالغ من العمر 39 عاماً الذي لعب سابقاً مع فريق ليستر سيتي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، والذي يلعب حالياً حارساً لفريق سيلتيك في اسكتلندا، ربما يكون قد خاض «آخر مباراة كرة قدم» له في 22 فبراير، كما صرح هو نفسه، بسبب عمليتين جراحيتين في الكتف سيتعين عليه الخضوع لهما، مما سيجعله يغيب عن تصفيات كأس العالم التي ستشهد مشاركة منتخب الدنمارك في نصف النهائي ضد مقدونيا الشمالية.
شميكيل: "ربما تكون هذه آخر مباراة لي في كرة القدم". إصابة الحارس الدنماركي خطيرة للغاية
هل انتهت مسيرته؟
"أنا لاعب كرة قدم منذ ولادتي. هذا أمر مدمّر. في الوقت الحالي، أجد صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث"، قال غولازو لـ CBS Sports، بحضور والده بيتر، وهو أيضًا حارس مرمى سابق ومعلق في البرنامج.
"تلقيت يوم الثلاثاء خبرًا مفاده أن هذه قد تكون نهاية مسيرتي. عندما أتمكن من العودة إلى لياقتي البدنية، قد أكون قد تجاوزت الأربعين من عمري". يُقدر وقت التعافي بـ 11/12 شهرًا. "سأبذل قصارى جهدي لأرى إن كنت سأتمكن من العودة. ربما سيكون ذلك أحد أعظم الإنجازات في مسيرتي إن تمكنت من التعافي من إصابة كهذه. سأكافح، وسأجرب كل ما بوسعي. سأخضع لبرنامج إعادة التأهيل". لكن ما هي طبيعة هذه الإصابة؟
أربع مشكلات معاً
"لقد تعرضت لتمزق في العضلة ذات الرأسين، وفي الكفة المدورة، كما تعرضت لخلع في الكتف وإصابة في الحافة المفصلية. لقد فقدت كل شيء. ولتوضيح الأمر بعبارات أسهل، فإن الأمر أشبه بلاعب بيسبول يتعرض في آن واحد لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ووتر العرقوب".