آخر مباراة لعبها أنتونين كينسكي مع توتنهام كانت في أكتوبر الماضي، عندما خسر السبيرز 0-2 أمام نيوكاسل في كأس الرابطة. بعد ما يقرب من ستة أشهر من آخر مرة، عاد الحارس التشيكي بشكل مفاجئ إلى المرمى في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. لكن الأمور لم تسر على ما يرام: ماركوس يورنت وأنتوان جريزمان وجوليان ألفاريز أربكوا كينسكي، وفاز فريق سيميوني 3-0 بعد ربع ساعة فقط، وبعد دقيقتين من الهدف الثالث، تم استبدال حارس مرمى توتنهام وهو يبكي. حل محله غولييلمو فيكاريو، الذي لم يغب عن أي مباراة منذ 29 أكتوبر في كأس الرابطة.
شمايكل عن قرار تيودور باستبدال كينسكي: "لقد دمر مسيرته"
"كان يجب أن نبقى قريبين منه"
بعد تحليل المباراة، علق الحارس الدنماركي السابق لمانشستر يونايتد بيتر شمايكل على قرار تودور بإخراج كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة بسبب هذين الخطأين وإدخال الإيطالي فيكاريو بدلاً منه: "عندما يسمع الناس اسمه في المستقبل، سيتذكر عالم كرة القدم كله هذه اللحظة - يشرح شمايكل لميكروفونات CBS Sports - كان يجب أن يقفوا إلى جانبه، على الأقل حتى نهاية الشوط الأول؛ بهذه الطريقة، دمر تودور مسيرته المهنية تمامًا. أنا آسف جدًا من أجله..."
